Сочиняли музыку в перерывах между боевыми заданиями: военнослужащие Третьего армейского корпуса выпустили альбом «1654»

Военнослужащие Третьего армейского корпуса в перерывах между боевыми заданиями совместно с ведущими украинскими музыкантами создали альбом "1654" в ходе первого в Украине военно-музыкального лагеря. В течение трёх дней пехотинцы, разведчики, операторы БПЛА и военные других специальностей работали над музыкой и текстами, превращая собственный опыт войны в часть современной украинской военной культуры.

Видео дня

К лагерю в качестве наставников присоединились Женя Курган, The Maneken, Nord Division, Kurs Valüt, Hyphen Dash и другие музыкальные эксперты. О создании альбома рассказывает документальный фильм.

"Это первый в истории музыкальный интенсив, созданный бойцами для бойцов, непосредственно в зоне боевых действий. Не только в Украине, но и во всем мире. Мы получили возможность запечатлеть не только голоса, но и мысли, и эмоции бойцов – то, что со временем может стать фольклором этой войны. Так же, как сегодня для нас звучат казацкие песни или песни времен Освободительной борьбы. Мы продолжаем борьбу, чтобы украинская культура и идентичность продолжали существовать. И мы должны сохранить этот импульс. Именно музыка способна запечатлеть эмоции эпохи", – рассказывает основатель проекта и действующий военнослужащий ББС Третьего армейского корпуса Олег Грабар.

Результатом стал альбом из 9 треков в исполнении 8 военнослужащих совместно с ведущими продюсерами. Каждая композиция – отдельная история, воспоминание, переживание или размышление человека, который сегодня защищает Украину. Это музыка, созданная непосредственно на основе опыта войны – о том, что сложно передать в новостях или официальных сообщениях: страх и потери, братство и ожидание, ярость и любовь, память и жизнь между боевыми заданиями."Микрофон и студия для меня – это в первую очередь способ перезагрузиться и возможность выразить словами то, что чувствуешь между боевыми заданиями. Музыка стала для меня способом это сделать. Здесь нет вымышленных историй – мы пишем о том, что видели, через что проходили, о своих побратимах и о том, что остаётся внутри", – делится участник проекта, действующий военнослужащий, Друг Эминем.

Историю создания альбома дополняет четырехсерийный документальный фильм, который показывает работу участников в студии, их взаимодействие с наставниками и процесс создания треков. Название "1654" отсылает к году основания Харькова – города, имеющего важное значение для участников проекта и в контексте украинской военной истории.

Проект является частью более широкого подхода Третьего армейского корпуса к поддержке военнослужащих, ведь, выполняя боевые задачи, бойцы получают возможность развиваться и реализовывать свой потенциал – в частности, через творчество. Создавать условия для такой реализации помогает музыкальный лейбл AB3.MUSIC Третьего армейского корпуса, который помогает военнослужащим превращать собственный опыт в культурные проекты.

"1654" – это музыка, созданная бойцами для бойцов. Голоса людей, которые сегодня защищают Украину и одновременно формируют культуру, благодаря которой будущие поколения смогут понять эту войну.

Музыкальный альбом "1654" уже доступен на всех основных музыкальных платформах, а первая часть документального фильма – на YouTube Третьего армейского корпуса уже сегодня в 17:00. Так что поставьте напоминание, чтобы не пропустить!