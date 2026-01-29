'Не верю своим глазам'. Мадонна, которая осуждала войну, снялась с символом СССР и разочаровала украинцев

Мировая поп-дива Мадонна, которая годами поддерживала Украину и осуждала российскую агрессию, перешла границу в провокационности. Певица после своей поездки в английский городок Маргейт показала серию фотографий, на которых она позирует в шапке-ушанке с четким символом СССР – серпом и молотом.

Фотографии появились в Instagram. В подписи Мадонна делилась впечатлениями от визита к своей давней подруге, художнице Трейси Эмин. Звезда восторженно рассказывала о творческой атмосфере приморского городка, программе резиденции для молодых художников и силе искусства, которое способно объединять людей.

"Это мое представление о рае", – написала певица, отметив, что ей приятно делиться новостями, которые "не о ненависти и убийствах". Однако именно аксессуар на ее голове стал причиной волны возмущения в комментариях под постом.

Украинские поклонники, привыкшие видеть в Мадонне союзницу, не скрывали своего шока. Пользователи напомнили артистке, что под символом, который она выбрала для фото, были замучены и убиты миллионы людей. В комментариях подчеркивали парадоксальность ситуации: певица, которая борется за права человека, надела знак режима, который эти права системно уничтожал.

"Символы идеологий, ответственных за миллионы смертей, легко становятся модными. Вопрос в том, почему одни считаются "приемлемыми", а другие – нет? Ты меня очень разочаровала".

"Советская символика, серьезно? Что дальше, переодеваться в нацистов?"

"Не могу поверить своим глазам. Символ недоступного мира, который убил миллионы людей – это отвратительно. Вся планета сходит с ума".

"Люблю тебя. Но знак СССР на шапке? Это не провокация и не имеет ничего общего с искусством. Под этим знаком были убиты миллионы людей. Можно было бы надеть и нацистскую шляпу, большой разницы нет".

"Так обидно видеть символ СССР на вашей кепке".

"Символ захватчиков, который вы носите на шляпе, абсолютно неприемлем. Это не шутка, не мода, не признак "загадочной русской души". Поинтересуйтесь Голодомором и другими преступлениями, совершенными русскими коммунистами, если текущее вторжение в Украину для вас не является достаточной причиной. Это очень обидно и грустно".

"Ради Бога, сними эту уродливую шапку!"

"Советская символика – режим, который угнетал другие народы и сейчас, под другим флагом, ведет кровавую войну против Украины. Серьезно?"

"Мадонна! Ты всегда была революционеркой – человеком, который громко и бесстрашно выступает за права человека. Поэтому так больно видеть тебя в фуражке СССР в то время, когда Россия активно пытается возродить эту империю, убивая украинцев и подавляя, унижая и отрицая права".

Поведение артистки контрастирует с предыдущими заявлениями Мадонны по поводу Украины. В июне 2025 года певица высказывалась о войне, мире и ответственности мировых лидеров. Тогда она опубликовала фото в футболке с надписью War is over, дополнив его фразой if you want it, и подчеркнула важность "читать мелкий шрифт". Ее месседж многие восприняли как критику политики президента США Дональда Трампа в отношении Украины и его контактов с Владимиром Путиным.

Мадонна также неоднократно поддерживала инициативы, связанные с Украиной: призывала присоединяться к кампании Bring Kids Back UA, публиковала видео с кадрами войны накануне Глобального саммита мира в Швейцарии, выходила на сцену с сине-желтым флагом во время мирового турне в 2023 году и открыто осуждала российскую агрессию.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2025 года ведущая Екатерина Осадчая рассказала: во время интервью в 2012-м Мадонна жестко отчитала своего помощника, который перепутал Украину с Россией, подчеркнув, что это две разные, независимые страны.

