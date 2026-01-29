"Не верю своим глазам". Мадонна, которая осуждала войну, снялась с символом СССР и разочаровала украинцев
Мировая поп-дива Мадонна, которая годами поддерживала Украину и осуждала российскую агрессию, перешла границу в провокационности. Певица после своей поездки в английский городок Маргейт показала серию фотографий, на которых она позирует в шапке-ушанке с четким символом СССР – серпом и молотом.
Фотографии появились в Instagram. В подписи Мадонна делилась впечатлениями от визита к своей давней подруге, художнице Трейси Эмин. Звезда восторженно рассказывала о творческой атмосфере приморского городка, программе резиденции для молодых художников и силе искусства, которое способно объединять людей.
"Это мое представление о рае", – написала певица, отметив, что ей приятно делиться новостями, которые "не о ненависти и убийствах". Однако именно аксессуар на ее голове стал причиной волны возмущения в комментариях под постом.
Украинские поклонники, привыкшие видеть в Мадонне союзницу, не скрывали своего шока. Пользователи напомнили артистке, что под символом, который она выбрала для фото, были замучены и убиты миллионы людей. В комментариях подчеркивали парадоксальность ситуации: певица, которая борется за права человека, надела знак режима, который эти права системно уничтожал.
- "Символы идеологий, ответственных за миллионы смертей, легко становятся модными. Вопрос в том, почему одни считаются "приемлемыми", а другие – нет? Ты меня очень разочаровала".
- "Советская символика, серьезно? Что дальше, переодеваться в нацистов?"
- "Не могу поверить своим глазам. Символ недоступного мира, который убил миллионы людей – это отвратительно. Вся планета сходит с ума".
- "Люблю тебя. Но знак СССР на шапке? Это не провокация и не имеет ничего общего с искусством. Под этим знаком были убиты миллионы людей. Можно было бы надеть и нацистскую шляпу, большой разницы нет".
- "Так обидно видеть символ СССР на вашей кепке".
- "Символ захватчиков, который вы носите на шляпе, абсолютно неприемлем. Это не шутка, не мода, не признак "загадочной русской души". Поинтересуйтесь Голодомором и другими преступлениями, совершенными русскими коммунистами, если текущее вторжение в Украину для вас не является достаточной причиной. Это очень обидно и грустно".
- "Ради Бога, сними эту уродливую шапку!"
- "Советская символика – режим, который угнетал другие народы и сейчас, под другим флагом, ведет кровавую войну против Украины. Серьезно?"
- "Мадонна! Ты всегда была революционеркой – человеком, который громко и бесстрашно выступает за права человека. Поэтому так больно видеть тебя в фуражке СССР в то время, когда Россия активно пытается возродить эту империю, убивая украинцев и подавляя, унижая и отрицая права".
Поведение артистки контрастирует с предыдущими заявлениями Мадонны по поводу Украины. В июне 2025 года певица высказывалась о войне, мире и ответственности мировых лидеров. Тогда она опубликовала фото в футболке с надписью War is over, дополнив его фразой if you want it, и подчеркнула важность "читать мелкий шрифт". Ее месседж многие восприняли как критику политики президента США Дональда Трампа в отношении Украины и его контактов с Владимиром Путиным.
Мадонна также неоднократно поддерживала инициативы, связанные с Украиной: призывала присоединяться к кампании Bring Kids Back UA, публиковала видео с кадрами войны накануне Глобального саммита мира в Швейцарии, выходила на сцену с сине-желтым флагом во время мирового турне в 2023 году и открыто осуждала российскую агрессию.
Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2025 года ведущая Екатерина Осадчая рассказала: во время интервью в 2012-м Мадонна жестко отчитала своего помощника, который перепутал Украину с Россией, подчеркнув, что это две разные, независимые страны.
