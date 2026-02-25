'Скучная' Мелания и Иванка в костюме 'старого телевизора': женщин семьи Трампа высмеяли из-за неудачных образов в Конгрессе. Фото

24 февраля президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным обращением к Конгрессу, во время которого его поддерживала жена и пятеро детей. В течение мероприятия пристальное внимание общественности традиционно было приковано не только к словам политика, но и внешнему виду его близких. Под "удар" попали образы женщин семьи государственного деятеля, ведь их назвали откровенно неудачными, а Меланию Трамп вообще обвинили в равнодушии к тому, что она одевает.

Редакторы издания The List подчеркнули, что первая леди США выглядела очень "скучно", поскольку даже не попыталась сделать свой образ оригинальным, не выходя за рамки соответствующего дресс-кода. Мелания Трамп одела классический черный костюм с белой рубашкой, который ничем не запоминался.

После проведения мероприятия высмеяли и аутфит старшей дочери Дональда Трампа – Иванки. Для того, чтобы поддержать отца во время обращения к Конгрессу США, она одела костюм с юбкой-карандашом. "Изюминкой" образа Иванки Трамп стал черно-белый принт, который напоминал надпись карандашом на белой бумаге, которую не удалось стереть ластиком, или же старый телевизор.

Не остался без критики и внешний вид супруги сына президента США Эрика Трампа – Лары. Незадолго до выступления политика она вышла на связь в Instagram-stories в обтягивающем платье с пуговицами, цвет которого сравнили с жевательной резинкой.

Бежевый костюм Тиффани Трамп также не пришелся по душе публике. Кроме того, что образ младшей дочери Дональда Трампа был довольно скучным, она еще и выбрала не самый лучший фасон пиджака. На каждом фото видно, что жакет сминается и складывается ощущение, будто Тиффани в нем не очень комфортно.

Заметим, что свою речь Дональд Трамп начал с того, что представил публике свою жену, после чего дети политика поднялись с мест и начали громко аплодировать. Далее президент США заявил, что в первый год пребывания на должности он привел страну к "историческому повороту" и, конечно, не удержался от критики своего предшественника Джо Байдена. Вспомнил в речи Трамп и о нашей стране, отметив, что США "работают очень тяжело" над завершением российско-украинской войны.

