'Это не по-президентски'. Трамп раскрыл, за что его наедине ругает жена

47-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поделился, что иногда получает на орехи от своей жены Мелании Трамп из-за привычки, которой часто сопровождает публичные выступления. Оказывается, любимая политика ненавидит, когда он танцует перед общественностью.

Как отметил американский лидер, его избранница убеждена, что такое поведение отнюдь не является уместным для президента. Об этом он рассказал во время встречи членов Республиканской партии в Палате представителей. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале CNBC.

"Она ненавидит, когда я танцую. Она очень изысканный человек, поэтому говорила: "Это так не по-президентски". А я отвечал: "Но я же стал президентом". Она даже сказала: "Ты можешь себе представить, как танцует Франклин Рузвельт? (32-й президент США, который передвигался на инвалидной коляске из-за полиомиелита. – Ред.)". И я отметил, что есть длинная история, о которой она, возможно, не знает. Но он бы этого не делал, как и многие другие", – сказал американский лидер.

По словам Дональда Трампа, он уверял жену в том, что сторонники в восторге от его танцев. Однако Мелания Трамп и на мгновение не изменила свое мнение, отметив, что люди просто вежливо относятся к политику, поэтому и не критикуют его движения.

"Но я сказал, что не правда. Зал неистовствует. Они все кричат: "Танцуй!", – добавил президент США.

Заметим, что Дональд Трамп любит танцевать на публике под диско-хит 80-х Y.M.C.A. рок-группы Village People. Композиция стала неотъемлемой частью политической кампании и митингов политика, более того, именно под нее он отпраздновал вторую победу на выборах.

