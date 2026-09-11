"Скоро будет возвращение легенды". Тяжелораненый Виктор Розовый перенес еще одну операцию. Фото после

Украинского юмориста и звезду проекта "Лига смеха" Виктора Розового в очередной раз прооперировали после получения сложного ранения головы на фронте. Хирургическое вмешательство ветеран российско-украинской войны перенес за рубежом.

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Об этом сообщила девушка комика Яна-Катерина в своих Instagram-stories. Она подчеркнула, что операция прошла успешно, и намекнула на возвращение Розового к активной медийной жизни после восстановления.

"Виктору сделали операцию, успешно. Врачи сказали, что все прошло как по маслу. Поэтому скоро состоится возвращение легенды!", – отметила Яна-Катерина.

Избранница Виктора Розового также показала фотографию юмориста после хирургического вмешательства. На снимке звезда "Лиги смеха" лежит на больничной койке и общается с врачами.

Стоит отметить, что еще в июне юморист рассказывал, что у него запланирована операция в Нидерландах. Как делился Виктор Розовый, хирургическое вмешательство направлено на устранение тяжелой мышечной спастичности, из-за которой конечности постоянно находились в сильном напряжении.

Ранение звезды "Лиги смеха"

После начала полномасштабной войны юморист пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. Он проходил службу в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, а во время выполнения боевого задания на Донецком направлении 21 марта 2024 года получил осложненное осколочное ранение головы. После этого Виктор Розовый перенес несколько сложных операций. Как вспоминал юморист, его состояние было настолько тяжелым, что врачи первой реанимации, куда он попал, полагали, что он не проживет и 10 дней.

Однако, к счастью, все сложилось иначе. По словам юмориста, реабилитация дает положительные результаты, правда, пока он в основном передвигается на кресле колесном.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Виктор Розовый, который получил ранение на фронте, эпично высмеял Потапа после языкового скандала. Звезда "Лиги смеха" в ироничной и несколько гиперболизированной форме вспомнил резонансные заявления артиста, благодаря которым тот пытался выставить себя искренним патриотом в глазах сограждан.

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