Скончался итальянский модельер Роберто Кавалли: чем он прославился. Фото

В пятницу, 12 апреля, скончался итальянский модельер Роберто Кавалли, основатель одноименного бренда одежды, любимец модников всего мира. Ему было 83 года.

Об этом пишет итальянская ежедневная газета Corriere della Sera. Ссылаясь на информацию собственных источников, издание сообщило, что дизайнер одежды умер во Флоренции.

Причину смерти не разглашают. По словам собеседника издания, Роберто Кавалли длительное время болел. Однако, на что именно, источник не уточнил.

Рядом с Роберто Кавалли была его партнерша, шведская модель Сандра Бергман Нильсон, с которой он жил последние 15 лет. У дизайнера осталось шесть детей:

двое от первого брака с Сильванеллой Джаннони - Томмазо и Кристиана;

трое от второго брака с австрийской моделью Евой Дюгерер – Рэйчел, Даниэль и Роберт;

– и сын Джорджио от третьего брака с 37-летней Сандрой Нильсон. Джорджио родился, когда Кавалли было 82 года.

Роберто Кавалли родился 15 ноября 1940 г. в итальянском городе Флоренция в артистической семье. Его дедушка Джузеппе Росси – известный художник, чьи работы до сих пор можно увидеть в Галерее Уффике.

Учился Кавалли в знаменитой Флорентийской художественной академии, где приобрел необходимые для работы познания в области дизайна и изобразительного искусства. Еще студентом сделал ряд работ, на которые обратили внимание самые крупные трикотажные фабрики Италии.

В начале 1970-х годов Кавалли изобрел и запатентовал процедуру печати на коже. Благодаря изобретению, он стал королем вечерних кожаных платьев.

В своих работах Кавалли ориентировался на анималистические принты и яркие акценты.

Первую свою коллекцию Роберто Кавалли представил в 1972 году, тогда же открыл собственный магазин и положил начало модному дому Roberto Cavalli. Любопытно, что сам Кавалли предпочитал, чтобы его называли не "дизайнером", а "модным художником".

Роберто Кавалли считается одним из самых влиятельных модельеров конца XX века. Среди почитателей его дизайнерского таланта есть такие знаменитости, как Мадонна, Дженнифер Лопез, Сальма Хайек, Виктория Бекхэм, Шакира, Кэтрин Зета-Джонс, Гелли Берри и многие другие.

Ани Лорак представляла Украину на песенном конкурсе Евровидения в платье от Кавалли за 200 тысяч долларов.

Состояние художника оценивается примерно в 400 млн фунтов стерлингов. Кавалли был известен как любитель роскошной жизни. Он владел тремя виллами, яхтой и небольшим вертолетом.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 марта умерла американская модель, дизайнер и икона моды Айрис Апфель, известная своим эксцентричным стилем. Звезде ведущих модных журналов, таких как Harper's Bazaar, Elle, Vogue, L'Officiel было 102 года.