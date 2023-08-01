Скатилась на самое дно: как супруг-тиран искалечил советскую 'Одри Хепберн' и почему она утопила горе в алкоголе. Фото

Советская актриса Людмила Марченко прославилась благодаря фильму "Отчий дом", в котором она сыграла миловидную Танечку. Впрочем, оценили зрители не столько актерский талант девушки, сколько ее красоту. За выразительную и яркую внешность Марченко прозвали "советской Одри Хепберн". Она обладала утонченными чертами лица и пользовалась популярностью среди мужчин, что в итоге принесло актрисе лишь боль, депрессию и серьезные проблемы с алкогольной зависимостью.

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Еще будучи студенткой ВГИКа, Марченко сумела мгновенно очаровать известного режиссера Ивана Пырьева. Он был на 40 лет старше девушки. Впоследствии, по мнению многих журналистов, именно режиссер погубил карьеру молодой актрисы после того, как она отвергла его ухаживания. По порядку обо всем расскажем в материале OBOZREVATEL.

Так, Пырьев был падок на молодых симпатичных актрис. Однако внешность "советской Одри Хепберн" его не просто покорила, но и вдохновила на создание фильма, главная роль в котором, конечно же, писалась под Марченко.

60-летний Пырьев усыпал 20-летнюю пассию дорогими подарками и способствовал карьерному продвижению. Именно из-за последнего Марченко приходилось терпеть нелюбимого мужчину. Она понимала, что конфликт с влиятельным на тот момент режиссером будет знаменовать крах ее карьеры. И не ошибалась.

В 1961 году актриса вышла замуж за студента МГИМО Владимира Вербенко. Тем временем Пырьев не оставлял попытки добиться девушки: он подстерегал ее возле дома и буквально преследовал. А вот муж Марченко оказался очень ревнивым. Поведение режиссера его раздражало и злило. В итоге супруги не выдержали напряжения внутри их семьи и развелись.

После этого Людмила встретила геолога Валентина Березина. Пара жила в гражданском браке. Мужчина также был ревнив, но куда сильнее первого избранника актрисы. Одно упоминание фамилии Пырьева, который, как можно было догадаться, продолжал бегать за красавицей, сводило его с ума.

Березин мог так сильно вспылить, что поднимал руку на избранницу. Однажды, услышав за своей спиной намеки на связь между Пырьевым и Марченко, он пришел домой и жестоко избил женщину. После этого инцидента на ее прекрасном когда-то лице навсегда остались глубокие шрамы. Прятать их приходилось под слоями косметики, но и она не всегда справлялась с "маскировкой".

Сначала Марченко не рассказывала, кто именно сделал с ней такое. Но со временем, как это всегда случается, правда сама всплыла на поверхность. С геологом актриса разошлась, но не из-за регулярных побоев, а из-за измены.

Об актрисе тем временем постепенно все забыли. Она перестала сниматься. И, как мы уже заметили выше, многие пришли к выводу, что этому способствовал отвергнутый режиссер.

Марченко, которая ко всему прочему обросла комплексами из-за изуродованной шрамами внешности, пристрастилась к алкоголю. Она погрузилась в глубокую депрессию, ежедневно пила, а вскоре еще и начала терять слух. Умерла актриса в возрасте 56 лет 21 января 1997 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о трех знаменитых советских актрисах, которые спились. Они сводили с ума миллионы мужчин, но опустились на дно из-за алкоголя.

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