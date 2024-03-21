Символ жизни. Ольга Сумская показала видео c Николаевской области, в котором увидела намек на мир в Украине

Актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась видеороликом, снятым в Николаевской области. В нем звезда разглядела намек на мир.

Знаменитость выставила видео в stories на своей Instagram-странице. На кадрах изображен город Первомайск Николаевской области. "У одного из учебных заведений в Первомайске сегодня красовалась целая стая аистов – символ рождения и жизни. Итак, миру быть!" – написал автор.

В ролике действительно можно увидеть группу благородных птиц, которые слетелись на лужайку возле здания. Актриса только продублировала название города "Первомайск" и добавила эмодзи ладони. "Видео опубликовало Управление образования Первомайской общины Николаевской области", – говорится в stories.

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