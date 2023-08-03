'Сидит на шее': Лорак, вызвавшая ненависть у россиян, попала в скандал из-за фото с бойфрендом

Певица родом из Украины Ани Лорак, которая последние годы проживает в РФ и упорно игнорирует геноцид собственного народа, опубликовала новое фото со своим бойфрендом Исааком Виджраку. Как известно, из-за "неоднозначной" позиции предательницу не рады видеть нигде: в Украине ее уже никто не ждет, а в России отовсюду гонят. Несостоявшаяся "голубка мира" не растерялась и отправилась зарабатывать деньги в Турции. Именно после завершения гастролей она и сделала свежий снимок с избранником, который вызвал неоднозначную реакцию сети.

Видео дня

Кадр певица разместила на личной странице в Instagram. "Моя любовь... Спасибо, что ты есть.. Люблю тебя", – подписала запроданка.

На обнародованном кадре испанец и Лорак сидят в гримерке. Артистка готовится к выступлению, поправляя макияж, а Исаак в это время читает книгу и не обращает внимание на свою 44-летнюю спутницу.

В сети Виджраку тут же прозвали альфонсом. Как известно, мужчина то ли в шутку, то ли всерьез называет себя потомком африканских шаманов и "духовным гуру". И сама Лорак представляла его как "творца позитивной кармы". Иными словами, как уверены интернет-пользователи, испанец – обычный "инфоцыган", который удачно развел обеспеченную артистку.

Поговаривают, что у Исаака даже есть официальная жена и двое детей, а украинка-предательница – его любовница. Однако отношений с Каролиной (настоящее имя артистки) мужчина не скрывает, поскольку и он, и его жена, по слухам, неплохо подымают свое финансовое положение за счет знаменитости. Лорак же этого или не видит, или, скорее, не хочет видеть.

"Сидит на шее", "Хорошо устроился", "Альфонс обыкновенный", – комментируют в соцсетях возлюбленного Лорак. Певице даже пришлось скрыть комментарии, чтобы оградить себя от хейта.

Тем временем других граждан страны-террористки больше волнует не "фальшивая лавстори" звезды, а ее позиция, точнее ее отсутствие. И если для украинцев с Лорак уже все давно понятно, то россияне все еще требуют от нее публичной поддержки так называемой "спецоперации". В РФ певицу также называют предательницей – мол, вернулась в Москву только из-за денег.

Тем временем украинцы способствуют тому, чтобы предательница нигде, кроме как страны-террористки, больше зарабатывать не могла. Так, Украинское сообщество в Турции вместе с Посольством Украины в Турецкой республике и Консульством Украины в Анталии добилось отмены выступления Лорак в концертном зале сети отелей Nirvana. К сожалению, этот бойкот не помешал запроданке выступить в других турецкий городах.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак опозорилась "сумасшедшим" танцем в купальнике с новым бойфрендом и анонсировала приложение со своим "тайным дневником". Все подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!