Шоптенко ответила, что думает о Виннике, который был ее партнером на 'Танцах со звездами': конечно, есть разочарование

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко в 2020 году участвовала в "Танцах со звездами" (1+1) в паре с музыкантом Олегом Винником. После полномасштабного вторжения репутация певца несколько пострадала, поскольку он покинул Украину, уехав в Германию, а также надолго исчез из информационного пространства. Хореограф прокомментировала позицию артиста, с которым ей приходилось работать.

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Более того, на время полномасштабной войны Шоптенко с сыном переехала в Австрию, а потому находилась довольно близко к Виннику и могла поддерживать с ним контакт. Однако, как заверила танцовщица в интервью "ЖВЛ", она этого не делала.

"Олег Винник из героя превратился в антигероя в нашей стране. Ты с ним виделась, общалась?", – поинтересовался у звезды Тимур Мирошниченко.

Шоптенко возражать его словам об "антигерое" не стала и ответила: "Я не виделась и не общалась. Я слышала от знакомых, так очень коротко, что у него что-то со здоровьем, что он лечится. И это, честно говоря, единственное, что я знаю. Он же в Берлине вроде проживает и я там рядом была, но не контактировала с ним".

Впрочем, хореограф не скрывает, что артисты, которые проявили себя с худшей стороны в такое тяжелое для нашей страны время, включая Винника, ее разочаровали и вызвали недопонимание. Таких людей Шоптенко привыкла вычеркивать из своей жизни.

"Конечно, есть разочарование, где-то непонимание. У меня есть такая черта, я резко прощаюсь с людьми. Иногда сжигаю мосты. Для меня это нормальная практика. Когда я понимаю, что у нас разные ценности, этот человек перестает для меня существовать", – прокомментировала звезда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее также ведущий Юрий Горбунов прокомментировал бегство Винника в Германию и его первое за несколько лет интервью. Шоумен сотрудничал и даже дружил с музыкантом. Горбунов также рассказал, общается ли с исполнителем, и раскрыл его "тайну". Все подробности – в нашем материале.

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