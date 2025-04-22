Шон Пенн эмоционально обратился к воинам ВСУ, отважно защищающим Украину. Видео

Американский актер, режиссер и общественный деятель Шон Пенн снова посетил Украину, чтобы лично выразить поддержку нашим защитникам. На этот раз он побывал в локации 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго.

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Трогательное видеообращение к украинским военным он записал во время встречи с воинами. Он позировал на камеру перед картой Украины, уставленной шевронами.

"Это Шон Пенн, американец, и я хочу сказать то, что я знаю. Несмотря на то, что делают политики, я верю во всех вас, и я благодарен всем вам за то, что вы лучшие из тех, кем мы все стремимся быть. И вы защищаете не только свою страну, вы действительно защищаете мир, и это будет известно и увидено, и я знаю, что вы победите, и Бог благословит всех вас и ваши семьи. Благодарю вас", – сказал актер.

Этот визит в Украину стал уже четвертым для Шона Пенна с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. За это время он не только документировал события войны, но неоднократно выступал на международной арене с призывами поддержать украинский народ и ВСУ. Его активная позиция превратила актера в настоящего друга Украины.

Во время нынешнего визита Пенн подчеркнул, что независимо от политической ситуации в мире остается верным своему убеждению – украинцы сегодня являются примером мужества и достоинства для всего человечества.

Известно, что за значительный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества и популяризацию Украины в мире в 2022 году Шон Пенн был награжден орденом "За заслуги" III степени. Президент Владимир Зеленский лично вручил ему награду и поблагодарил за несокрушимую позицию и смелость.

Ранее OBOZ.UA писал, что Шон Пенн встретился с матерью погибшего пилота "Джуса". 64-летняя звезда лично пообщался с женщиной, которая поблагодарила его за то, что он остается на стороне нашей страны.

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