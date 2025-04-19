Голливудский актер Шон Пенн встретился с мамой погибшего пилота 'Джуса'. Фото

Американский актер и обладатель премии "Оскар" Шон Пенн встретился с матерью павшего украинского военного летчика Андрея Пильщикова с позывным "Джус" – Лилией Аверьяновой. 64-летняя звезда лично пообщался с мамой защитника, которая поблагодарила его за то, что он остается на стороне нашей страны.

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Совместной фотографией с режиссером Лилия Аверьянова поделилась на личной странице в Facebook. Они позировали на камеру, держа в руках сине-желтый флаг.

"Украина, твои настоящие друзья всегда с тобой! Они постоянно думают о помощи в нашей борьбе. Они вдохновляются и восхищаются нашей активностью, мужеством и стойкостью. Лайк вам, невероятные украинцы, от звездного Шона Пенна", – написала Лилия Аверьянова.

Напомним, что легендарный пилот Андрей Пильщиков погиб 25 августа 2023 года в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39. В ужасной катастрофе оборвались жизни еще двух летчиков Вячеслава Минки и Сергея Проказина. В 2024-ом президент Владимир Зеленский присвоил защитнику звание Героя Украины посмертно. Пилот удостоен ордена "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм.

Со своей стороны, голливудская звезда с первых дней полномасштабного вторжения демонстрирует поддержку нашей страны. В 2023 году на 73-м Берлинском кинофестивале состоялась мировая премьера документального фильма Шона Пенна и Аарона Кауфмана Superpower ("Суперсила"), рассказывающая о войне России против Украины. Для создания фильма оскароносный актер общался с украинскими военными, политиками, журналистами и дипломатами.

После первопоказа работы мама "Джуса" рассказывала, что у нее была личная встреча с режиссером, во время которой он отметил: планирует создать документальную ленту о защитнике.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Шон Пенн признался, что сделал бы во время встречи с Путиным и объяснил, как победа России в войне станет концом США.

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