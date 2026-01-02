'Шесть часов боли и отчаяния'. Подарок от брата довел звезду 'Сватов' до ругани

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал поделилась своим отчаянием, до которого ее довел собственный брат в первый день нового года. Родственник подарил племяннику – сыну актрисы Мишке – деревянный конструктор, складывать который оказалось слишком сложно даже для взрослого.

Видео дня

После шести часов такой "игры" у телезвезды заболела спина, а весь процесс сопровождался руганью. Об этом она рассказала в Instagram-stories.

Миша сдался раньше, чем мама. Маленький сын звезды бросил непростое дело и оставил маму один на один с деревянным конструктором.

"Что вам сказать, это так сложно, что Миша пошел свое Lego складывать, а я все утро с этим мучаюсь и под нос матерюсь", – написала Анна Кошмал.

В конце концов актрисе удалось собрать машинку, которая стоила ей не только утреннего покоя, но и здоровой спины.

"Дай Бог здоровья тебе, Сергей. Шесть часов боли и отчаяния – и машинка готова. Конструктор "понравился". Особенно моей спине. Нам больше такое не дарить", – подытожила звезда "Сватов".

Своим подписчикам актриса показала плод многочасового труда. Теперь дома у телезвезды стоит деревянный макет крылатого спорткупе в масштабе 1:24, который состоит из 265 деталей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анна Кошмал оказалась в эпицентре российского обстрела Киева. Враг попал в один из подъездов дома, в котором живет 31-летняя актриса с семьей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!