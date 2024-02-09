Шансов на победу нет: букмекеры назвали потенциальных лузеров Евровидения-2024
Пока европейские страны определяются с представителями на Евровидения-2024, букмекеры ведут ожесточенную борьбу за потенциального победителя. Но похоже, что пятнадцать стран, учитывая ставки, не имеют шансов на победу. 9 из них уже объявили своих представителей, но это тоже не помогло им подняться на несколько ступенек.
Украина все еще занимает вершину таблицы из 19% шанса на победу в Евровидении-2024. "Самыми большими лузерами" аналитики, похоже, считают Сан-Марино и Албанию, которые этот показатель держат на уровне менее 1%. Соответствующий рейтинг размещен на сайте Eurovision World.
Как мы сообщали, пятнадцати странам прочат неудачу на песенном конкурсе. Они получили 1% вероятности победить и даже меньше. Среди них:
- Бельгия (представит Mustii);
- Австрия (с песней Kaleen – We Will Rave);
- Нидерланды (представит Joost Klein);
- Сербия;
- Латвия;
- Кипр (с песней Silia Kapsis – Liar (опубликована только демоверсия));
- Дания;
- Португалия;
- Молдова;
- Люксембург (с песней Tali – Fighter);
- Словения (с песней Raiven – Veronika);
- Чехия (с песней Aiko – Pedestal);
- Мальта (с песней Sarah Bonnici – Loop);
- Албания (с песней Besa – Zemrën n'dorë);
- Сан-Марино.
Напомним, шансы на победу Украины повысились уже до 19% после проведения Нацотбора на Евровидение-2024. 4 февраля этот показатель составил 16%. Украину будет представлять дуэт alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".
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