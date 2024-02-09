Шансов на победу нет: букмекеры назвали потенциальных лузеров Евровидения-2024

Пока европейские страны определяются с представителями на Евровидения-2024, букмекеры ведут ожесточенную борьбу за потенциального победителя. Но похоже, что пятнадцать стран, учитывая ставки, не имеют шансов на победу. 9 из них уже объявили своих представителей, но это тоже не помогло им подняться на несколько ступенек.

Украина все еще занимает вершину таблицы из 19% шанса на победу в Евровидении-2024. "Самыми большими лузерами" аналитики, похоже, считают Сан-Марино и Албанию, которые этот показатель держат на уровне менее 1%. Соответствующий рейтинг размещен на сайте Eurovision World.

Как мы сообщали, пятнадцати странам прочат неудачу на песенном конкурсе. Они получили 1% вероятности победить и даже меньше. Среди них:

Бельгия (представит Mustii);

(представит Mustii); Австрия (с песней Kaleen – We Will Rave);

Нидерланды (представит Joost Klein);

(представит Joost Klein); Сербия;

Латвия;

Кипр (с песней Silia Kapsis – Liar (опубликована только демоверсия));

Дания;

Португалия;

Молдова;

Люксембург (с песней Tali – Fighter);

Словения (с песней Raiven – Veronika);

Чехия (с песней Aiko – Pedestal);

Мальта (с песней Sarah Bonnici – Loop);

Албания (с песней Besa – Zemrën n'dorë);

Сан-Марино.

Напомним, шансы на победу Украины повысились уже до 19% после проведения Нацотбора на Евровидение-2024. 4 февраля этот показатель составил 16%. Украину будет представлять дуэт alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".

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