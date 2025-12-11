Шакира впервые выступила со своими сыновьями на большой сцене: вокал 12-летнего и 10-летнего мальчиков довел зал до безумия

В Буэнос-Айресе, Аргентина, состоялся один из самых эмоциональных моментов тура певицы Шакиры Las Mujeres Ya No Lloran: во время концерта к артистке впервые присоединились ее сыновья – 12-летний Милан и 10-летний Саша. Ребята исполнили вместе с мамой песню Acróstico, в которой они ранее появлялись в студийной записи, но вживую на сцену вышли впервые.

Видео дня

Аргентинская публика встретила их овациями и громко подпевали в унисон, а в соцсетях видео выступления начали называть "историческим моментом для поклонников". Видео с события опубликовала Шакира у себя в Instagram.

Концертный зал взорвался криками поддержки, когда на больших экранах появились братья в светло-голубых костюмах. Шакира стояла рядом в нежно-голубом платье с металлическим корсетным верхом и плиссированными деталями – их образы будто были созданы для совместного появления.

Во время исполнения песни Милан поприветствовал зрителей, помахав рукой, и поцеловал маму в щеку, а Саша – несколько раз в руку. Певица едва сдерживала слезы, а зал реагировал на каждый жест детей взрывами аплодисментов.

После концерта звезда обратилась к поклонникам через соцсети: "Буэнос-Айрес, спасибо за этот момент, который останется с нами навсегда. Было волшебно петь вместе с моими детьми и видеть, как они выражают свою внутреннюю музыку, а также наблюдать, как целые семьи поют и обнимаются!"

Песня Acróstico стала особенной в дискографии певицы – это откровенное признание в любви к ее детям. Композиция построена в форме акростиха: первые буквы каждой строки складываются в слова, посвященные Милану и Саше. Именно эта искренность сделала песню одной из самых трогательных в новом репертуаре Шакиры.

Милан и Саша родились в отношениях артистки с бывшим футболистом "Барселоны" Жераром Пике. Пара прожила вместе 11 лет, но в июне 2022 года объявила о разрыве. Расставание сопровождалось слухами об измене Пике, а впоследствии Шакира неоднократно обращалась к личной истории в своей музыке.

Сам Пике ранее комментировал развод с Шакирой, подчеркивая, что старается держаться близких людей.

"Лучше всего то, что в конечном итоге я окружен своими близкими, семьей, друзьями, людьми, которые действительно знают тебя. Они знают, какой ты есть и чем занимаешься, и это дает мне большое спокойствие",– говорил он в комментарии CNN.

Отметим, сейчас Шакира сосредоточена на музыкальной деятельности. Ее тур Las Mujeres Ya No Lloran, стартовавший в апреле 2024 года, стал самым кассовым латиноамериканским туром среди женщин в истории. В прошлом месяце эта концертная серия принесла певице звание Billboard Global Touring Icon. До конца февраля Шакира планирует отыграть в общей сложности 82 концерта, большинство из которых уже раскуплены.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дженнифер Лопес накричала на папарацци из-за неприятного инцидента с ее дочерью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!