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Сеть покорила проводница-"модель" с голливудской укладкой, которая превратила вагон в "дорогой отель" и не спит по ночам

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
546
Проводница 'Укрзалізниці' стала звездой сети
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Проводница "Укрзалізниці" стала звездой сети благодаря своему невероятному внешнему виду. Один из пассажиров сфотографировал женщину, которая вышла на работу с голливудскими локонами и эффектным макияжем, и мгновенно сделал ее популярной среди украинцев.

Пользователи платформы Threads засыпали сотрудницу "Укрзалізниці" множеством комплиментов, выразив искреннее восхищение тем, насколько хорошо она ухаживает за собой, а также не оставили без внимания ее длинные ноги. Кроме того, некоторые юзеры делились личным опытом поездок с проводницей-"моделью", судя по которому, она обеспечивает пассажирам полноценный комфорт.

Проводница поразила сеть своим великолепным внешним видом
Женщина пришла на работу с голливудской укладкой
  • "Укрзалізниця", вы берете проводниц из модельного агентства?".
  • "Мне даже стыдно стало. Я тут в спокойной Польше три дня с немытой головой, а эта шикарная леди в стране, где идет война, выглядит как богиня".
  • "Я всегда приятно удивлена, когда у людей на работе такие прически. Это же как круто. Нашли силы, время и желание. В таких ситуациях я искренне делаю девушкам комплименты. И мне от этого очень приятно".
  • "Какие ноги! Богиня".
  • "Ехала в этом вагоне и тоже не могла отвести взгляд. Женщина на миллион! Тем более что в вагоне была жара, а она выглядела божественно".
Проводницу засыпали комплиментами
Женщина поразила украинцев
В сети в восторге от внешности проводницы
Сотрудница "Укрзалізниці" стала звездой сети

Другие пользователи сети обратили внимание на то, что проводница невероятно хорошо выполняет свою работу. Как отмечали юзеры, она поддерживает в вагоне чистоту, словно это "дорогой отель", кроме того, максимально радушно относится к пассажирам.

  • "Я как-то ехала с этой дамой. В вагоне было чисто, как в хорошем отеле. Она, кажется, и ночью не ложилась спать. Большое спасибо! Выпишите ей премию".
  • "Я ехала с ней в мае прошлого года. Утром не могла найти остатки наличных, которые где-то в рюкзаке под вещами лежали, а кофе очень хотела. Вернулась в купе, а она пришла за мной. Говорит: "Идите, я вам так сделаю, ведь какое же это утро без кофе". Я потом все-таки нашла деньги и оставила ей больше. Но какое приятное ощущение, что женщина может быть такой доброй к женщине".
  • "Красавица. Ехали из Трускавца в Киев, она всегда улыбалась, в вагоне чисто. Она ночью даже не ложилась спать. Цените такого сотрудника".
Пользователи поделились опытом путешествий с проводницей-"моделью"

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Алина Шаманская случайно сделала киевского таксиста звездой сети. Блогер опубликовала видео их разговора во время поездки с концерта Артема Пивоварова — и украинцы массово влюбились в голос и песню мужчины.

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