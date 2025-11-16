Водитель такси из Киева стал звездой сети после поездки с Алиной Шаманской: украинцы без ума от его песни. Видео

Блогер Алина Шаманская, которая имеет миллионную аудиторию в Instagram, случайно сделала известным киевского таксиста по имени Сергей. Она опубликовала видео их разговора во время поездки на концерт Артема Пивоварова – и украинцы массово влюбились в голос и песню мужчины.

Ролик Шаманской мгновенно разлетелся по сети, а сам Сергей буквально за несколько часов стал новым интернет-феноменом. Как рассказала блогер, история случилась по дороге с концерта Пивоварова.

Шаманская ехала с сыном в такси, пока ее авто было на СТО. Разговор с водителем о музыке перерос в импровизированное знакомство с его авторской композицией. Услышав демо, блогер была поражена и сразу попросила разрешения снять момент на видео, а таксист спокойно согласился.

В ролике, который впоследствии стал вирусным, слышна эмоциональная реакция Шаманской: она восхищается песней и предупреждает Сергея, что его увидят десятки тысяч людей. Тот с улыбкой называет свое имя и добавляет, что имеет еще несколько демоверсий, но уже других треков.

Впоследствии сам Сергей написал Шаманской, что шокирован волной внимания. За несколько часов его аккаунт просмотрели 34 тысячи человек, а количество новых подписчиков резко возросло. Он поблагодарил блогера за поддержку и пообещал доработать композицию и отправить ей первой. Свое сообщение он назвал "эмоцией, которую сложно передать словами".

Под опубликованным видео из поездки появились сотни комментариев от пользователей, которым понравилась песня таксиста. Люди пишут, что "голос – мед для ушей", называют трек "очень крутым" и просят Сергея как можно быстрее выпустить официальную версию.

Часть комментаторов также предположила, что композицию создал ИИ, но большинство подчеркивает: талант водителя заслуживает внимания.

