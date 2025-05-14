Сестра легендарного Ивасюка поставила точку в скандале вокруг его песни 'Я піду в далекі гори'

Сестра легендарного украинского музыканта Владимира Ивасюка отреагировала на публичный спор, разгоревшийся вокруг культовой песни ее брата "Я піду в далекі гори". Александр Злотник, известный композитор и товарищ юности Ивасюка, не согласился с римейком песни, который представила группа TVORCHI под названием "Милая моя". Музыкальный коллектив ответил, что согласовал право на римейк с правопреемниками.

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В комментарии OBOZ.UA Оксана Ивасюк поблагодарила Александра Злотника за принципиальность и трепетное отношение к творческому достоянию ее брата. В то же время призналась, что исполнители действительно имеют необходимые разрешения и она благодарна за то, что они подарили песне новую жизнь.

Напомним, на днях народный артист Украины выразил удивление по поводу соответствия мелодии "Я піду в далекі гори" в исполнении TVORCHI, а также заявил, что музыканты не должны были менять оригинальную музыку Ивасюка. Между тем, музыканты заявили, что действовали исключительно в правовом поле – все разрешения на создание римейка были получены, а правопреемники Ивасюка одобрили использование песни. По словам исполнителей, песня уже два месяца держится в топах музыкальных чартов.

"Мы искренне благодарны всем, кто откликнулся на новое звучание известной песни, – прокомментировала ситуацию OBOZ.UA Оксана Ивасюк. – Настоящая музыка живет тогда, когда вызывает эмоции, размышления и, как видим, – даже дискуссии. Это означает, что она не безразлична. В частности, благодарю уважаемого маэстро, известного композитора Александра Злотника, который высказал свое мнение об изменениях в мелодии кавер-версии. Его слова – не просто замечание. Это позиция человека, который свою жизнь работает ради украинской музыки, знает ее силу, строил ее стандарты. Мы уважаем его мнение. Это – голос опыта, традиции и высокой ответственности перед музыкальной культурой".

"Вместе с тем хотим поддержать и молодую группу TVORCHI, которая создала кавер-версию "Мила моя" ("Я піду в далекі гори"). Кстати, "Мила моя", это из подарочного альбома Володи своей любимой Нине Щербаковой. Он написал "Мила моя", а дальше текст "Я піду в далекі гори", – продолжила сестра Владимира Ивасюка. – Кавер – это всегда переосмысление, новое видение, творческая трактовка известного произведения. Это сделано с желанием подарить песне новую жизнь".

"В этом диалоге нет "виновных" – есть две стороны одной музыкальной правды: одна бережет форму, глубину, традицию, а другая стремится дать новое дыхание, переосмыслить и донести песню до новых поколений. Еще раз благодарны маэстро за бдительность и принципиальность, публичный дискурс, а также спасибо исполнителям за вдохновение и искренность".

Ранее в интервью OBOZ.UA сестра легендарного композитора Владимира Ивасюка открыла неизвестные факты о нем.

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