Секс-символ Голливуда Сидни Суини примерила легендарный образ Мэрилин Монро, которому уже более 70 лет. Фотосравнение

28-летняя актриса Сидни Суини, которую называют секс-символом Голливуда, воссоздала легендарный образ Мэрилин Монро. Знаменитость появилась на красной дорожке кинофестиваля в Санта-Барбаре в винтажном платье от бренда Ceil Chapman, которое модель носила еще в 1950-х.

Видео дня

Звезда фильма "Горничная" создала женственный и одновременно эффектный аутфит, поэтому ловила на себе немало восхищенных взглядов. Об этом сообщает InStyle.

Сидни Суини предстала перед публикой в нежном платье цвета шампань с открытыми плечами и глубоким декольте. Драпировка на рукавах и ягодицах, и зауженный силуэт на талии подчеркнули впечатляющую фигуру актрисы, а объемная брошь добавила аутфиту интересного акцента.

Образ звезда дополнила лакированными туфлями с острыми носками от итальянского бренда Ferragamo. Обувь была задекорирована небольшими бантиками.

В макияже и прическе Сидни Суини придерживалась стиля "Старого Голливуда". Актриса сделала легкие объемные локоны, а естественную красоту подчеркнула мейкапом в нюдовых оттенках.

В идентичном платье Мэрилин Монро украсила обложку американского журнала LIFE в 1952 году. Появление на главной странице глянца ознаменовало начало звездной карьеры актрисы, а также закрепило за ней "статус" секс-символа Голливуда.

