'Щедрик', который пробирает до мурашек. Военные сыграли главную мелодию Рождества под саксофон и электробандуру

На главном железнодорожном вокзале страны в Киеве зазвучала новая версия самой известной песни Рождества – "Щедрик". Под саксофон и электробандуру ее исполнили военнослужащие Культурных сил: главный сержант Иван Ткаленко (ветеран российско-украинской войны, бандурист) и солдат Андрей Мартыненко "Andrii Barmalii" (саксофонист и композитор, который создает музыку под влиянием джанглу, джаза, рока и хип-хопа).

Видео дня

Знакомая всем мелодия прозвучала по классической партитуре Леонтовича, однако получила новое, необычное звучание благодаря дуэту саксофона Андрея Мартыненко и электробандуры Ивана Ткаленко. Именно электробандура создает уникальный аудиоэффект: мощный бас и длительное звучание струн – характеристики, которые до сих пор были недостижимыми для традиционного акустического инструмента. Видео было опубликовано на YouTube-канале Музыкальной платформы Культурных Сил.

Во время освободительной борьбы "Щедрик" стал первым инструментом культурной дипломатии Украинской Народной Республики. Концертная группа под руководством выдающегося дирижера Александра Кошица посетила десятки стран на трех континентах, сделав "Щедрик" хитом и частью мирового культурного наследия.

Но когда эта песня звучала в столицах мира – перед королями и министрами, на площадях и в театрах – Украина уже была оккупирована большевиками. Власть расстреливала украинцев и морила их голодом. "Щедрик" звучал, но уже как реквием по уничтоженной государственности.

Впоследствии песня получила новую жизнь, переосмысленная в западной культуре. Она стала главной мелодией Рождества, вобрав в себя тепло праздника и любовь детей. В мире сегодня существует более 150 вокальных и инструментальных версий "Щедрика". И теперь эта песня снова возвращается к нам.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что украинский хор исполнил "Щедрик" во время рождественской речи короля Чарльза III. Видео.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!