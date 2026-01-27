УкраїнськаУКР
русскийРУС

"СБУ должна меня поймать". Муж Вербы, который тыкал официанту российские рубли в Буковеле, с насмешкой ответил на хейт

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
4,0 т.
'СБУ должна меня поймать'. Муж Вербы, который тыкал официанту российские рубли в Буковеле, с насмешкой ответил на хейт

Муж украинского блогера Юлии ВербыКонстантин – иронично отреагировал на критику в сети, с которой столкнулся после того, как решил дать официанту в Буковеле чаевые российскими рублями. Он заявил: искренне не понимает, почему из "шутки" сделали такую большую проблему и начали обвинять его в "измене".

Видео дня

Константин убежден, что в попытке сунуть официанту деньги из страны-агрессора нет ничего страшного, поэтому все призывы юзеров "посадить его в тюрьму" являются безосновательными. Такое заявление муж блогера сделал в своих Instagram-stories, запись которых опубликовали на платформе TikTok.

"Честно, я в шоке. Из ничего делается какая-то измена. Меня уже должны убить, СБУ должна поймать, в тюрьму посадить, из страны выгнать. За что? Я не понимаю. Из-за того, что я у человека спросил, ради прикола, принимают ли они такое (российские рубли. – Ред.), а Юля сказала в конце, что ими можно подтереться. Скажите мне, что такого в этой шутке, что я уже стал худшим человеком в Украине, предателем, который виноват во всех бедах?" – сказал Константин.

"СБУ должна меня поймать". Муж Вербы, который тыкал официанту российские рубли в Буковеле, с насмешкой ответил на хейт

Детали скандала

Во время отдыха в Буковеле Юлия Верба с мужем решили "подшутить" над официантом в одном из заведений. В своих stories блогер обнародовала видео, на котором видно, как Константин достал из кармана российские рубли и предложил их работнику в качестве чаевых. Такой "розыгрыш" показался очень остроумным паре и их друзьям, которые стали громко смеяться, тогда как смущенный официант быстро отошел от столика компании.

"СБУ должна меня поймать". Муж Вербы, который тыкал официанту российские рубли в Буковеле, с насмешкой ответил на хейт

Тогда товарищ Юлии Вербы Денис Поветкин отметил, что российские рубли Константин получил от пленного оккупанта на Донбассе. Сама же блогер, которая была за кадром и снимала "розыгрыш", назвала деньги из страны-агрессора "нечистью", которую надо выбросить или использовать как туалетную бумагу. Но эти слова совсем не смягчили реакцию пользователей сети, которые, не подбирая слов, разнесли интернет-деятельницу и ее любимого. После волны хейта Верба удалила ролик из соцсетей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ольгу Сумскую разнесли за неуместный комментарий под фото предательницы Софии Стужук.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!