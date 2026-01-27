'СБУ должна меня поймать'. Муж Вербы, который тыкал официанту российские рубли в Буковеле, с насмешкой ответил на хейт

Муж украинского блогера Юлии Вербы – Константин – иронично отреагировал на критику в сети, с которой столкнулся после того, как решил дать официанту в Буковеле чаевые российскими рублями. Он заявил: искренне не понимает, почему из "шутки" сделали такую большую проблему и начали обвинять его в "измене".

Константин убежден, что в попытке сунуть официанту деньги из страны-агрессора нет ничего страшного, поэтому все призывы юзеров "посадить его в тюрьму" являются безосновательными. Такое заявление муж блогера сделал в своих Instagram-stories, запись которых опубликовали на платформе TikTok.

"Честно, я в шоке. Из ничего делается какая-то измена. Меня уже должны убить, СБУ должна поймать, в тюрьму посадить, из страны выгнать. За что? Я не понимаю. Из-за того, что я у человека спросил, ради прикола, принимают ли они такое (российские рубли. – Ред.), а Юля сказала в конце, что ими можно подтереться. Скажите мне, что такого в этой шутке, что я уже стал худшим человеком в Украине, предателем, который виноват во всех бедах?" – сказал Константин.

Детали скандала

Во время отдыха в Буковеле Юлия Верба с мужем решили "подшутить" над официантом в одном из заведений. В своих stories блогер обнародовала видео, на котором видно, как Константин достал из кармана российские рубли и предложил их работнику в качестве чаевых. Такой "розыгрыш" показался очень остроумным паре и их друзьям, которые стали громко смеяться, тогда как смущенный официант быстро отошел от столика компании.

Тогда товарищ Юлии Вербы Денис Поветкин отметил, что российские рубли Константин получил от пленного оккупанта на Донбассе. Сама же блогер, которая была за кадром и снимала "розыгрыш", назвала деньги из страны-агрессора "нечистью", которую надо выбросить или использовать как туалетную бумагу. Но эти слова совсем не смягчили реакцию пользователей сети, которые, не подбирая слов, разнесли интернет-деятельницу и ее любимого. После волны хейта Верба удалила ролик из соцсетей.

