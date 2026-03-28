Сбежала от всех на 'необитаемый' остров: как сейчас живет двукратная победительница Евровидения Лорин

Шведская исполнительница Лорин вошла в историю песенного конкурса Евровидение, ведь получала желанную победу в 2012 и 2023 годах. Однако, несмотря на успех в певческой карьере, она решила не ограничиваться одной сферой деятельности и попробовать свои силы в индустрии кино.

Артистка уже снялась в фильме шведского производства, однако, что интересно, несмотря на заинтересованность в публичных профессиях, строит жизнь подальше от большого количества людей. Как сейчас живет звезда Евровидения рассказал таблоид The Sun.

Развитие актерской карьеры

По словам Лорин, сделать первые шаги в актерстве она решила из-за того, что искренне наслаждается процессом перевоплощения в заданного персонажа. Певица осознала, что мозг не способен разделить реальное от чего-то вымышленного, поэтому когда она усиливает определенные эмоции для съемок в кино, переносит эти чувства на собственное тело.

"Если это негативные эмоции, а у меня были действительно тяжелые сцены, мне приходилось искать что-то в себе и даже реконструировать нереальную действительность, которая оставила во мне след. Это трудно. Поэтому я хочу роли супергероев со счастливым концом. Спасать мир – ура!" – поделилась знаменитость.

И все же на певческой карьере Лорин не ставит крест. Если все сложится так, как того хочет артистка, то она будет не только играть в лентах, но и создавать для них саундтреки. Исполнительнице интересно было бы написать композицию для проекта о Джеймсе Бонде.

Жизнь на "необитаемом" острове

После второй победы на Евровидении 2023 в Ливерпуле Лорин задумывалась над переездом в Великобританию. Она даже пыталась найти жилье в Лондоне, однако не нашла для себя подходящего варианта. Как объяснила исполнительница, она очень любит природу, а в этом городе почти нет деревьев.

"Мне нужна природа. Я люблю природу. Так что я просто бродила по городу. Мне говорили: "Здесь же есть парк", а я отвечала: "Мне нужно больше". Поэтому сейчас, если я не в аэропортах, то живу в Стокгольме. Я живу на острове, где нет людей, так что это огромный контраст. Если хочешь быть в одиночестве, ты живешь на острове. Серьезно, там нет людей", – рассказала артистка.

