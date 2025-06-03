Саша Бо с детьми 'сбежали от стрессовых украинских реалий' в Турцию и пережили землетрясение: что известно

Украинский блогер-миллионник Саша Бо вместе с детьми оказалась в эпицентре мощного землетрясения в Турции. По словам интернет-деятельницы, они с наследниками отправились на отдых, чтобы отвлечься от "стрессовой реальности" на Родине, однако пережили очень неприятный опыт.

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Об этом знаменитость рассказала на личной странице в Instagram. Она отметила, что почувствовала сильные толчки посреди ночи, однако смогла сдержать свои эмоции и не паниковать.

"Сегодня ночью мы с детьми пережили 6-балльное землетрясение. Называется, сбежали от стрессовых украинских реалий. Землетрясение произошло в 2:17 ночи, вода в бассейнах поднялась волнами, здание трясло, кровать дрожала. Страшно, но контролируемо. Это длилось до 10 секунд. Я удивлена, что не паниковала. Местные говорят, что привыкли к легким толчкам, но это было серьезное землетрясение", – написала блогер.

В частности Саша Бо отметила, что около 40 человек выпрыгнули из окон здания во время землетрясения. К сожалению, не обошлось и без жертв. Погибла 14-летняя девочка Афранур Гюнлю после панической атаки.

Напомним, что в ночь на 3 июня в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8. В результате него пострадали по меньшей мере 69 человек. 55 из них получили травмы, в том числе 34 – в результате падения с высоты.

Эпицентр землетрясения находился у побережья Средиземного моря на глубине 67,91 км. Толчки ощущали во многих регионах страны, в частности Анталии, Измире, Айдыне, Бурсе, Манисе, Кютахье и Денизли.

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