Люди выпрыгивали из окон: в курортном городе Турции произошло мощное землетрясение, есть жертва, десятки пострадавших. Фото и видео

В ночь на 3 июня в курортном городе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8. Люди в панике выбегали из домов, а некоторые даже выпрыгивали из окон. В результате этого пострадали по меньшей мере 69 человек.

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Департамент землетрясений Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) объявил, что около 02:17 в районе Мармариса города Мугла произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает Cumhuriet.

По официальным данным, пострадали по меньшей мере 69 человек. 55 из них получили травмы, в том числе 34 – в результате падения с высоты. 14 гражданам оказали медицинскую помощь на месте, еще 46 доставили в больницы. Один человек погиб – это 14-летняя девочка Афранур Гюнлю, которая умерла после панической атаки в Фетхие.

Эпицентр землетрясения находился у побережья Средиземного моря на глубине 67,91 км. Толчки ощущались в Анталии, Измире, Айдыне, Бурсе, Манисе, Кютахье, Денизли и других регионах. Камеры наблюдения зафиксировали, как в квартирах качаются люстры и убегают животные. В ресторанах в Мармарисе люди в панике выбегали на улицу.

"Я внезапно проснулся от громкого шума, ждал, пока прекратятся толчки, чтобы встать с кровати. Сразу спустился вниз – улицы были полны. Когда паника прошла, люди вернулись домой. Мы привыкли к небольшим толчкам, но этот длился долго и был сильнее. Из того, что я слышал, были люди, которые бросались с балкона. Желаю всем скорейшего выздоровления", – рассказала жительница Мармариса Демет Кизил.

Губернатор Муглы Идрис Акбийик подтвердил, что серьезных повреждений инфраструктуры нет, которые бы повлияли на энергоснабжение, поставки газа, воды и канализации.

"В зданиях разрушений нет. 14-летний ребенок потерял жизнь в результате панической атаки. Полевая работа продолжается", – отметил губернатор.

Министр внутренних дел Али Ерликая добавил, что во время землетрясения нашу 14-летнюю девушку по имени Афранур Гюнлю доставили в больницу из-за панического приступа, но, к сожалению, она умерла.

Спасатели продолжают обследование зданий и помощь пострадавшим в Мармарисе и прилегающих районах.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля в Стамбуле вблизи района Силиври произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Толчки зафиксировали во многих районах города, после чего местные жители массово выбежали на улицы. Известно по меньшей мере о 236 пострадавших.

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