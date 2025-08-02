Самый старший внук королевы Елизаветы II объявил о помолвке: что известно о невесте Питера Филлипса

Единственный сын британской принцессы Анны и ее мужа Марка Филлипса – Питер Филлипс – официально сообщил, что обручился со своей возлюбленной Гарриет Сперлинг. Старший внук покойной королевы Елизаветы II решился сделать важный шаг после года отношений с избранницей.

Видео дня

Радостную новость пара подтвердила изданию Hello. Влюбленные обнародовали официальное заявление, где отметили, что все близкие были рады узнать о кардинальных изменениях в их личной жизни.

"Господин Питер Филлипс, сын Ее Королевского Высочества принцессы Анны и капитана Марка Филлипса, и госпожа Гарриет Сперлинг, дочь покойного господина Руперта Сандерса и госпожи Мэри Сандерс из Глостершира, сегодня подтвердили свою официальную помолвку. Обе семьи были одновременно уведомлены об объявлении и были в восторге от замечательной новости о помолвке. Их Величества король и королева, принц и принцесса Уэльские были также проинформированы. Дата свадьбы еще официально не назначена", – говорится в сообщении.

Питер Филлипс сделал предложение руки и сердца Гарриет Сперлинг, выбрав впечатляющее кольцо. Он отдал предпочтение элегантному украшению с мерцающим бриллиантом.

Кто такая Гарриет Сперлинг

Возлюбленная Питера Филлипса работает медсестрой Национальной службы здравоохранения, а также является независимой писательницей. Гарриет Сперлинг ранее состояла в браке и имеет от бывшего мужа дочь. Описывая свой опыт матери-одиночки она отмечала: "Ресурсов было мало, а будущее было неопределенным. Однако, при отсутствии материальной безопасности, я нашла те силу и жизнь, которые происходят от настоящей бескорыстной любви. Любви, которая посвящена исключительно вашему ребенку".

Гарриет Сперлинг познакомилась с Питером Филлипсом на одном из спортивных мероприятий. Официально они вышли на публику как пара в мае 2024 года. Влюбленные посетили соревнования по бадминтону, держась за руки. Уже в следующем месяце Сперлинг познакомилась с дядей избранника – королем Чарльзом III и его женой королевой Камиллой. Вероятно, тогда медсестра произвела хорошее впечатление на семью Филлипса.

До знакомства с Гарриет Сперлинг внук Елизаветы II находился в браке с Отем Келли. Они узаконили отношения в 2008 году, а за время супружеской жизни стали родителями двух дочерей – Саванны и Айлы. Однако в 2020-м их любовь дала трещину, поэтому пара развелась. Позже Питер Филлипс закрутил роман с Линдси Уоллес, которую знал еще со школы. Пара прожила вместе три года и часто появлялась вместе на публике, однако в конце концов приняла решение разойтись.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что отец Тома Холланда рассекретил подробности помолвки актера с Зендеей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!