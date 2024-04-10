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Любимый внук Елизаветы II разошелся со своей 45-летней девушкой: они знали друг друга еще из школы. Фото пары

Катерина Малай
Шоу Oboz
1 минута
2,7 т.
Любимый внук Елизаветы II разошелся со своей 45-летней девушкой: они знали друг друга еще из школы. Фото пары

Старший внук ныне покойной королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс разошелся со своей 45-летней девушкой Линдси Уоллес после трех лет совместной жизни. Друзья пары рассказали журналистам, что их отношения "исчерпали себя".

46-летний сын принцессы Анны, которого считали любимым внуком королевы, знал бывшую избранницу со школы. И сейчас они, как пишет The Sun, разошлись на приятельской ноте.

Питер Филлипс начал встречаться со своей подругой после развода с 45-летней Отэм Келли в 2021 году. С дочерью нефтяного магната Линдси Уоллес они часто появлялись на публике и во время королевских мероприятий.

Любимый внук Елизаветы II разошелся со своей 45-летней девушкой: они знали друг друга еще из школы. Фото пары

Избранницу члена британской королевской семьи называли "надежной" и считали, что она станет его женой. Однако некоторые факторы повлияли на отношения пары.

"Питер и Линдси приняли непростое решение разойтись, поскольку из-за работы и семейных обязанностей они стали проводить меньше времени вместе. Деловые обязательства Питера и его работа в Формуле-1 привели к тому, что он постоянно находился в разъездах и путешествиях ", – сказал друг бывших влюбленных в комментарии Hello.

Любимый внук Елизаветы II разошелся со своей 45-летней девушкой: они знали друг друга еще из школы. Фото пары

Он также добавил, что это стало шоком для близких пары, "ведь большинство людей думали, что их отношения абсолютно крепкие".

Напомним, что бракоразводный процесс Питера Филлипса и его первой жены Отэм длился больше года. Инициатором была женщина. Она заявила, что была несчастлива в браке с внуком королевы.

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