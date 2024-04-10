Любимый внук Елизаветы II разошелся со своей 45-летней девушкой: они знали друг друга еще из школы. Фото пары

Старший внук ныне покойной королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс разошелся со своей 45-летней девушкой Линдси Уоллес после трех лет совместной жизни. Друзья пары рассказали журналистам, что их отношения "исчерпали себя".

46-летний сын принцессы Анны, которого считали любимым внуком королевы, знал бывшую избранницу со школы. И сейчас они, как пишет The Sun, разошлись на приятельской ноте.

Питер Филлипс начал встречаться со своей подругой после развода с 45-летней Отэм Келли в 2021 году. С дочерью нефтяного магната Линдси Уоллес они часто появлялись на публике и во время королевских мероприятий.

Избранницу члена британской королевской семьи называли "надежной" и считали, что она станет его женой. Однако некоторые факторы повлияли на отношения пары.

"Питер и Линдси приняли непростое решение разойтись, поскольку из-за работы и семейных обязанностей они стали проводить меньше времени вместе. Деловые обязательства Питера и его работа в Формуле-1 привели к тому, что он постоянно находился в разъездах и путешествиях ", – сказал друг бывших влюбленных в комментарии Hello.

Он также добавил, что это стало шоком для близких пары, "ведь большинство людей думали, что их отношения абсолютно крепкие".

Напомним, что бракоразводный процесс Питера Филлипса и его первой жены Отэм длился больше года. Инициатором была женщина. Она заявила, что была несчастлива в браке с внуком королевы.

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