Самые 'красивые' модели мира нашли свою родную сестру, о которой десятилетиями не знали: как выглядит Айдан Никс и где она живет

Белла и Джиджи Хадид, супермодели с громкими титулами самых красивых женщин мира, шокировали личным открытием. Выяснилось, что у них есть сводная сестра – Айдан Никс – о существовании которой семья не знала более двух десятилетий.

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Как стало известно Daily Mail, девушка родилась в результате короткого романа их отца, миллионера и девелопера Мохамеда Хадида, вскоре после его развода с Иоландой Хадид. 23-летняя Айдан, которая только закончила престижную Школу дизайна Парсонса в Нью-Йорке, лишь недавно вошла в круг близких Беллы и Джиджи.

После первой встречи в конце 2023 года сестры быстро нашли общий язык и начали активно общаться.

"Впервые мы связались в конце 2023 года, и с того момента мы приняли Айдан с распростертыми объятиями. Она проводила время со всеми нами, включая нашего папу, и мы лелеяли это неожиданное и прекрасное пополнение в нашей семье. Как родные братья и сестры, у нас было много открытых и любящих разговоров – включая Айдан – о том, как поддерживать и защищать ее", – говорится в официальном заявлении сестер.

Айдан Никс выросла в Орландо, штат Флорида, в обычной американской семье. Она считала своим отцом мужчину, который воспитывал ее с детства, и лишь после его внезапной смерти решилась сделать ДНК-тест. Тест показал, что ее биологическим отцом является Мохамед Хадид. После этого Айдан связалась с семьей Хадид и вскоре познакомилась с Беллой и Джиджи, которые мгновенно почувствовали связь с новой сестрой. Несмотря на огласку, Айдан и ее мать Терри Далл предпочитают сохранять конфиденциальность, особенно в контексте медийного внимания к знаменитой семье.

По словам источника, Мохамед Хадид всегда знал об Айдан, однако ни разу не признавал ее публично. Более того, он не оказывал финансовой поддержки ее матери, которая сама воспитывала дочь, работая ипотечным кредитором. Хотя Мохамед и поддерживает теплые отношения с Айдан, о чем свидетельствует их частная переписка и фолловерство в Instagram, в публичных интервью и сообщениях он продолжает упоминать только пятерых своих детей. На выпускной Айдан в Парсонсе в этом году он не появился, хотя ранее планировал присутствовать.

После окончания школы Айдан переехала в Нью-Йорк, где начала строить карьеру в индустрии моды. Она проходила стажировку у фотографов, стилистов, работала консультантом в винтажном бутике Harley's, а сейчас пробует себя как дизайнер и стилист. Ее увлечение модой началось еще со школьных лет – девушка интересовалась французским языком, черлидингом, читала модные журналы и мечтала о жизни в большом городе. Ее образы часто сочетают винтажный стиль с актуальными трендами, а в Instagram она постепенно формирует эстетику собственного бренда.

Физическое сходство Айдан с Беллой и Джиджи заметно с первого взгляда: стройная фигура, выразительные скулы, модельный типаж. Известно, что Белла Хадид неоднократно признавалась самой красивой женщиной мира – в частности, по исследованию пластического хирурга Джулиана Де Сильвы, ее лицо соответствует золотому сечению на 94,35%. А вот Джиджи в 2016 году получила престижную премию The Fashion Award как модель года. В этом контексте появление третьей, ранее неизвестной сестры в модной индустрии вызывает особый интерес со стороны фэшн-сообщества.

Ранее OBOZ.UA писал, что супермодель Джиджи Хадид закрутила роман с "самым сексуальным мужчиной на планете", который старше ее на 20 лет. О романе модели и актера впервые заговорили в октябре 2023 года, когда папарацци запечатлели их вместе на свидании.

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