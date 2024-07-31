УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Самые громкие скандалы июля: 10 блогеров и звезд шоубиза, которые устали от войны или до сих пор считают "какая разница?"

Анна Боклажук
Люди
4 минуты
1,2 т.
Самые громкие скандалы июля: 10 блогеров и звезд шоубиза, которые устали от войны или до сих пор считают 'какая разница?'

Украина уже 11-й год борется за выживание, но все еще не все это поняли и почувствовали. Некоторые звезды украинского шоу-бизнеса продолжают толеровать русский язык, защищают "хороших россиян" и призывают к мирным переговорам.

Видео дня

И июль 2024 года не стал исключением. OBOZ.UA собрал "героев" отечественного шоубиза, которые выделились своими высказываниями на тему мира, переговоров и русского языка в частности.

Антонина Носова

Самый тихий блогер Антонина Носова "Усвідомлена", прославившаяся своими ироническими роликами о жизни, впервые заговорила вслух. И заговорила по-русски. Произошло это в новом шоу о блогерах инфлюенсера-миллионника Татьяны Коряк (более известной, как Korya4ka), где участники рассказывают истории из жизни. Неожиданно для всех Антонина заговорила на русском и призналась, что молчала, потому что боялась осуждения со стороны украинцев из-за языка общения.

Самые громкие скандалы июля: 10 блогеров и звезд шоубиза, которые устали от войны или до сих пор считают "какая разница?"

"У меня есть тревожность по языку. Я обычная женщина со средним образованием, закончила школу-интернат, то есть о себе скажу, я троечница. Украинский язык я почти не знаю", – объяснила она, очевидно считая это оправданием, чтобы не учить его и в дальнейшем.

Тарас Цымбалюк

В скандал с русским языком попал и украинский актер Тарас Цымбалюк. В сети всплыло видео, где знаменитость в компании блогера Анны Алхим отдыхает под российские песни, общаясь на языке оккупанта. После суток молчания в соцсетях артист таки обратился к подписчикам на своей странице в Instagram. "Все уже прокляли меня? Все пожелали смерти мне и моим близким?" – спрашивает он в посте. Цымбалюк говорит, что признает свою "грубую ошибку", однако оправдываться и называть имя человека, включающего музыку – не хочет.

Самые громкие скандалы июля: 10 блогеров и звезд шоубиза, которые устали от войны или до сих пор считают "какая разница?"

Александр Волошин, Настя Умка, Юлия Верба, Влада Роговенко, Анна Алхим

Еще несколько блогеров выделились своими мыслями после обстрела детской больницы "Охматдет": инфлюенсеры начали записывать обращения с призывами к миру. Среди них были Юлия Верба, Александр Волошин, Настя Умка, Влада Роговенко и Анна Алхим. Некоторые из них со временем попали в "Миротворец" за распространение российской пропаганды. Однако блогеры считают, что это неверное решение, и в базу их внесли несправедливо.

Самые громкие скандалы июля: 10 блогеров и звезд шоубиза, которые устали от войны или до сих пор считают "какая разница?"

"Меня занесли в базу "Миротворец". Кто знает – тот знает. То есть: как в нашем государстве реально из человека легко сделать врага и предателя. При том, что в той базе есть люди, которые реально несли угрозу, совершали преступления. И я – фраза которой была вырвана из контекста, раскручена, перекручена, разнесена по всему миру. Я считаю, что они не оттуда начинают и не за тех взялись", – прокомментировала Настя Умка на своей странице в Instagram.

Самые громкие скандалы июля: 10 блогеров и звезд шоубиза, которые устали от войны или до сих пор считают "какая разница?"

Александр Волошин сказал, что не знает, как ему реагировать на это: "Каждый день происходят события, которые делают меня в глазах тех людей, которые не видели всей ситуации, врагом и заставляют меня оправдываться. Сделать человека антигероем очень легко. При том, что я уже сто раз сказал, что я неправ. Признал свою ошибку".

Гайтана, Монатик, Санта Димопулос

Кроме блогеров, в июле выделились и звезды шоу-бизнеса: певица Гайтана выступила с концертом в Кыргызстане, исполняя песни на русском языке, а MONATIK (Дмитрий Монатик) спел на одной сцене с Максимом Галкиным. Кроме этого, возмущение в обществе вызвал еще и тот факт, что вокалист в Италии приня участие в частном мероприятии, хотя уехал из страны на основании благотворительного тура.

Самые громкие скандалы июля: 10 блогеров и звезд шоубиза, которые устали от войны или до сих пор считают "какая разница?"

"Хороших россиян" также толерует украинская певица, участница "Фабрики звезд" и танцовщица Санта Димопулос. Артистку периодически упрекают за активное сотрудничество с русскими и использование русского языка в публичном пространстве, поэтому певица решила объяснить свою гражданскую позицию, ответив на вопросы подписчика в InstaStories. Она заявила, что у всех ее друзей-россиян есть "правильные ориентиры": "Я не разделяю людей на расы, верования, цвет кожи... Потому что мои друзья, прежде всего люди, у которых правильные ориентиры и доброе сердце. Я бы не общалась с людьми, которые оправдывают или поддерживают нападение на мою страну", – говорит Санта.

Самые громкие скандалы июля: 10 блогеров и звезд шоубиза, которые устали от войны или до сих пор считают "какая разница?"

Вопрос, что еще должно произойти, чтобы все наконец-то поняли, кто наш враг, и что украинский язык – важен, остается открытым.

Ранее OBOZ.UA рассказал о 5 звездах вернувшихся к русскому языку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!