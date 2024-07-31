Самые громкие скандалы июля: 10 блогеров и звезд шоубиза, которые устали от войны или до сих пор считают 'какая разница?'

Украина уже 11-й год борется за выживание, но все еще не все это поняли и почувствовали. Некоторые звезды украинского шоу-бизнеса продолжают толеровать русский язык, защищают "хороших россиян" и призывают к мирным переговорам.

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И июль 2024 года не стал исключением. OBOZ.UA собрал "героев" отечественного шоубиза, которые выделились своими высказываниями на тему мира, переговоров и русского языка в частности.

Антонина Носова

Самый тихий блогер Антонина Носова "Усвідомлена", прославившаяся своими ироническими роликами о жизни, впервые заговорила вслух. И заговорила по-русски. Произошло это в новом шоу о блогерах инфлюенсера-миллионника Татьяны Коряк (более известной, как Korya4ka), где участники рассказывают истории из жизни. Неожиданно для всех Антонина заговорила на русском и призналась, что молчала, потому что боялась осуждения со стороны украинцев из-за языка общения.

"У меня есть тревожность по языку. Я обычная женщина со средним образованием, закончила школу-интернат, то есть о себе скажу, я троечница. Украинский язык я почти не знаю", – объяснила она, очевидно считая это оправданием, чтобы не учить его и в дальнейшем.

Тарас Цымбалюк

В скандал с русским языком попал и украинский актер Тарас Цымбалюк. В сети всплыло видео, где знаменитость в компании блогера Анны Алхим отдыхает под российские песни, общаясь на языке оккупанта. После суток молчания в соцсетях артист таки обратился к подписчикам на своей странице в Instagram. "Все уже прокляли меня? Все пожелали смерти мне и моим близким?" – спрашивает он в посте. Цымбалюк говорит, что признает свою "грубую ошибку", однако оправдываться и называть имя человека, включающего музыку – не хочет.

Александр Волошин, Настя Умка, Юлия Верба, Влада Роговенко, Анна Алхим

Еще несколько блогеров выделились своими мыслями после обстрела детской больницы "Охматдет": инфлюенсеры начали записывать обращения с призывами к миру. Среди них были Юлия Верба, Александр Волошин, Настя Умка, Влада Роговенко и Анна Алхим. Некоторые из них со временем попали в "Миротворец" за распространение российской пропаганды. Однако блогеры считают, что это неверное решение, и в базу их внесли несправедливо.

"Меня занесли в базу "Миротворец". Кто знает – тот знает. То есть: как в нашем государстве реально из человека легко сделать врага и предателя. При том, что в той базе есть люди, которые реально несли угрозу, совершали преступления. И я – фраза которой была вырвана из контекста, раскручена, перекручена, разнесена по всему миру. Я считаю, что они не оттуда начинают и не за тех взялись", – прокомментировала Настя Умка на своей странице в Instagram.

Александр Волошин сказал, что не знает, как ему реагировать на это: "Каждый день происходят события, которые делают меня в глазах тех людей, которые не видели всей ситуации, врагом и заставляют меня оправдываться. Сделать человека антигероем очень легко. При том, что я уже сто раз сказал, что я неправ. Признал свою ошибку".

Гайтана, Монатик, Санта Димопулос

Кроме блогеров, в июле выделились и звезды шоу-бизнеса: певица Гайтана выступила с концертом в Кыргызстане, исполняя песни на русском языке, а MONATIK (Дмитрий Монатик) спел на одной сцене с Максимом Галкиным. Кроме этого, возмущение в обществе вызвал еще и тот факт, что вокалист в Италии приня участие в частном мероприятии, хотя уехал из страны на основании благотворительного тура.

"Хороших россиян" также толерует украинская певица, участница "Фабрики звезд" и танцовщица Санта Димопулос. Артистку периодически упрекают за активное сотрудничество с русскими и использование русского языка в публичном пространстве, поэтому певица решила объяснить свою гражданскую позицию, ответив на вопросы подписчика в InstaStories. Она заявила, что у всех ее друзей-россиян есть "правильные ориентиры": "Я не разделяю людей на расы, верования, цвет кожи... Потому что мои друзья, прежде всего люди, у которых правильные ориентиры и доброе сердце. Я бы не общалась с людьми, которые оправдывают или поддерживают нападение на мою страну", – говорит Санта.

Вопрос, что еще должно произойти, чтобы все наконец-то поняли, кто наш враг, и что украинский язык – важен, остается открытым.

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