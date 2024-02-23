Самую старую собаку в истории лишили титула Книги рекордов Гиннеса после проверки доказательств

Книга рекордов Гиннеса официально лишила португальского пса Боби – чистокровного представителя породы Rafeiro do Alentejo – звания "самой старой собаки в истории". Четвероногая звезда, умершая якобы в возрасте 31 года и 163 дней в октябре 2023-го, носила этот титул 11 месяцев.

Однако у ветеринаров возникли сомнения по поводу возраста животного, что заставило комиссию провести дополнительную проверку. Как пишет People, расследование закончили в январе, уже после смерти Бобби.

"Мы стремимся к максимально возможной точности и целостности всех наших рекордов. После беспокойства, высказанного ветеринарами и другими экспертами, а также результатов расследований, проведенных некоторыми СМИ, мы сочли необходимым начать проверку рекордов Боби", – сказал Марк МакКинли, директор по вопросам рекордов книги.

Изучение доступных данных, включая информацию о микрочипах собаки и ветеринарных записях, не помогло найти убедительные доказательства, подтверждающие дату рождения собаки.

"Без окончательной уверенности в достоверности информации, мы не можем оставить Боби рекордсменом, не нарушая высоких стандартов, которых придерживаемся", – объяснили читателям.

Владельцам Боби было доложено об аннулировании титула. Ранее они уверяли, что любимец семьи родился 11 мая 1992 года и жил на ферме в селе Конкейрос в Португалии, выполняя роль сторожевого пса.

Ветеринары и другие специалисты массово выражали сомнения в возрасте Бобби, утверждая, что его внешний вид вызывает у них удивление. Например, по фото эксперты предполагали, что собака имела ожирение, поэтому не могла дожить до 31 года, а также цвет шерсти на разных кадрах показался им подозрительно непохожим.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Калифорнии состоялась знаменательная встреча двух рекордсменов Книги рекордов Гиннесса – самого высокого мужчины в мире и самой маленькой женщины.

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