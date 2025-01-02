Самая высокая женщина в мире, имеющая редкую генетическую болезнь, поделилась грандиозными планами на 2025 год

Самая высокая женщина в мире Румейса Гелги поделилась грандиозными планами на 2025 год. Турецкая программистка, которой 1 января исполнилось 28 лет, рассказала, что стремится путешествовать по миру.

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Рекордсменка, чей рост достигает 215,16 см, впервые покинула родину в 2022 году, когда уехала в Америку для съемок документального фильма, говорится на официальном сайте Книги рекордов. А в прошлом году она впервые поехала в Великобританию, чтобы отпраздновать День рекордов Гиннеса вместе с самой низкой женщиной мира Джетти Амге. Это путешествие Румейса вспоминает, как самый яркий момент 2024 года.

"Мои новогодние стремления посетить больше стран и достопримечательностей, вернуться в США в 2025 году и исследовать больше возможностей, связанных с моей личной карьерой", – поделилась девушка. Румейса, работающая в компьютерной индустрии, действительно установила два новых рекорда в прошлом году – это была 10-я годовщина с тех пор, как она стала рекордсменкой. Впервые уроженка Турции попала в Книгу рекордов в 2014 году как самая высокая девушка-подросток, когда ее рост составил 213,6 см.

Ранее Гелги рассказывала о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться каждый день. В интервью Unilad она рассказала о поддержке родителей. "Я живу с родителями, с которыми у меня очень близкие отношения, особенно моя мама – это огромная часть моей повседневной жизни", – поделилась Румейса. По словам девушки, мать помогает ей "почти во всем" физически, даже просто передвигаться по дому.

Румейса нуждается в такой помощи из-за нехватки мышц, вызванных синдромом Вивера, который также может вызвать сколиоз, или искривление позвоночника. "Это приводит к моей физической инвалидности. Поэтому мне постоянно нужна чья-то помощь, особенно с физическими нагрузками", – говорит она.

Кроме трудностей с ходьбой, Румейса не может сидеть в обычном автомобиле из-за имплантатов в спине, которые мешают ей сгибаться. Гелги трудно найти одежду и обувь нужного размера. Но хотя рост Румейсы создает для нее определенные трудности, она не чувствует, что потеряла многое из-за своего состояния.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как самая низкая женщина в мире побила еще один рекорд в свой день рождения. Подробности – в нашем материале.

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