Самая низкая женщина в мире побила еще один рекорд в свой день рождения

16 декабря самой низкой женщине в мире Джиоти Амге исполнился 31 год. Этот день приобрел для индианка особое значение, поскольку она установила еще один рекорд.

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На официальном сайте Guinness World Records сообщили, что Джиоти Амге стала женщиной с самыми маленькими руками в мире. Длина ее левой ладони составляет 7,1 сантиметра, а правой – 7,2 см.

Как отметили представители Книги рекордов Гиннеса, размер рук индианки чуть ли не вдвое меньше высоты банки Coca-Cola или же диаметра бейсбольного мяча. Поэтому обычные для большинства людей вещи кажутся в ладонях женщины гигантскими.

Стоит отметить, что впервые в Книгу рекордов Гиннеса Джиоти Амге попала еще в 2009 году. Тогда ее рост составил всего 61,95 сантиметра, что сделало ее самой низкой женщиной подростком в мире. С самого рождения она болеет хондродистрофией – формой нанизма, что приводит к замедленному развитию ее хрящевых тканей. Из-за этой патологии рост индианка с подросткового возраста почти не изменился, а сейчас составляет 62,8 см.

Напомним, недавно Джиоти Амге встретилась с Румейсой Хелги, которая занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокая женщина мира. Они пообщалась на чайной церемонии в отеле The Savoy по случаю 20-го юбилейного Дня рекордов Гиннеса.

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