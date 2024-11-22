Самая высокая и самая низкая женщины в мире впервые встретились и выяснили, что у них много общего. Редкие фото

Самая высокая и самая низкая женщины мира встретились за чашечкой чая в Лондоне по случаю празднования 20-го Дня рекордов Гиннеса. Румейса Хелги, 27-летняя турецкая веб-разработчик, и индийская актриса Джоти Амге сблизились во время встречи в отеле The Savoy.

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Гелги пошутила, что из-за разницы в росте им было "трудно смотреть в глаза", но сказала, что встреча была "прекрасной" и "удивительной". Кроме того, рекордсменки обнаружили, что у них действительно много общего, говорится на официальном сайте Книги рекордов.

30-летняя Амге – самая низкая женщина в мире, рост которой составляет 62,8 см, в то время как Гелги известна как самая высокая женщина в мире с ростом 215,16 см. Гражданка Турции страдает редким заболеванием, которое называется синдром Вивера, вызывающий ускоренный рост и деформацию скелета – ее случай был лишь 27-м по счету в мире, и первым на Родине. Она передвигается на инвалидной коляске и может стоять только с помощью ходунков в течение коротких промежутков времени.

Актриса из Индии Джоти Амге имеет форму карликовости под названием ахондроплазия. Дуэт женщин-рекордсменок был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в юбилейном 70-м издании. Знаменитости, получившие свои титулы в 2021 и 2011 годах, устроили английскую чайную церемонию в отеле The Savoy по случаю 20-го юбилейного Дня рекордов Гиннеса.

"Было очень приятно впервые встретиться с Джоти. Иногда нам было тяжело смотреть друг другу в глаза из-за разницы в росте, но это было здорово. У нас есть много общего: мы обе любим макияж, уход за собой и маникюр", – поделилась Хелги. "Я привыкла смотреть вверх и видеть людей выше меня, но сегодня я была очень рада поднять глаза и увидеть самую высокую женщину в мире. Я очень рада, что познакомилась с Румейсой, она так добродушна, и мне было очень комфортно с ней разговаривать", – рассказала Амге.

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