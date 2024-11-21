Леонардо Ди Каприо воссоединился с Кейт Уинслет: как изменились актеры спустя 27 лет после премьеры 'Титаника'

"Джек и Роза. Воссоединение" – именно так можно назвать неожиданное фото актеров Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо во время их встречи на спецпоказе фильма "Ли". Звезды "Титаника" показали на камеру свою крепкую дружбу после 27 пройденных лет от премьеры культового фильма с ними в главных ролях.

Видео дня

На фото актеры крепко держались за руки и опирались головами друг на друга. Они обнялись, когда фотографировались вместе перед постером нового фильма Кейт Уинслет "Ли".

Облик актеров почти не изменился за эти 27 лет. Их уже немолодой возраст выдавали только естественные морщинки на лице.

В видео, опубликованном официальным фан-аккаунтом Леонарда Ди Каприо в соцсети Х, актер расхвалил свою коллегу и назвал ее одной из самых талантливых звезд его поколения.

"Кейт, моя дорогая подруга, твоя работа в этом фильме была не что иное, как трансформационная. Я не перестаю быть пораженным. Я продолжаю восхищаться твоей силой, твоей честностью, твоим талантом и твоей страстью к каждому проекту, который ты создаешь. Итак, без лишних слов, один из величайших талантов моего поколения, единственная и неповторимая Кейт Уинслет", – сказал Ди Каприо.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Уинслет рассказала интересный факт о легендарной сцене в "Титанике". В течение многих лет шли споры о том, смог ли Джек Доусон в исполнении Леонардо Ди Каприо поместиться на куске плавающего бальсового дерева рядом с Роуз после того, как корабль затонул.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!