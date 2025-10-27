'Самая сексуальная женщина на планете' уже не та: как выглядит Меган Фокс после четвертых родов. Фото

Американская актриса и модель Меган Фокс, которая родила четвертого ребенка более полугода назад, впервые за много месяцев вышла в свет. Знаменитость похвасталась пышными формами на показе фильма "Тело Дженнифер".

Ее "кровавый", хэллоуинский наряд выгодно подчеркнул все женственные изгибы многодетной мамы, однако не скрыл и очевидные изменения в ее теле. На новых фото и видео в профиле Меган Фокс видно, что она набрала вес.

Звезда, которая неоднократно удостаивалась титула "самой сексуальной женщины", претерпела очень заметные трансформации. Несмотря на довольно узкое платье с тугим корсетом, можно было увидеть, что ее формы увеличились в объемах.

Это особенно заметно на контрасте с фотографиями, сделанными до четвертой беременности. Впрочем, такие изменения, считают фанаты Меган, только пошли ей на пользу. В сети появилось немало постов с комплиментами потрясающей фигуре актрисы.

"Меган Фокс выглядела великолепно", "Потрясающая", "Меган Фокс была невероятно красивой", – написали в X.

Напомним, что в январе 2022 года Меган Фокс и ее возлюбленный Machine Gun Kelly обручились. Пара часто появлялась на публичных мероприятиях, а в ноябре 2024-го актриса сообщила, что ждет от избранника ребенка. Она обнародовала фото с заметным округлым животом, а также положительный тест на беременность.

Однако уже через месяц после объявления радостной новости стало известно, что Меган Фокс разорвала отношения с Machine Gun Kelly. Поговаривали, что причиной стали измены мужа.

27 марта на свет появилась совместная дочь знаменитостей, которую назвали Сагой Блейд.

