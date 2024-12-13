'Это позор': бывший муж Меган Фокс обратился к ее жениху, который изменил актрисе

Голливудский актер Брайан Остин Грин отреагировал на разрыв 38-летней экс-жены Меган Фокс и ее 34-летнего избранника – певца Machine Gun Kelly (настоящее имя – Колсон Бейкер). Пара разошлась вскоре после того, как стало известно, что актриса ожидает общего ребенка, ведь знаменитость обвинила любимого в измене.

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Грин поделился своими мыслями с таблоидом TMZ о ситуации с бывшей возлюбленной и MGK. Он узнал эту новость во время общения с журналистами и выглядел заметно расстроенным, особенно из-за слухов о причине разрыва. "Сколько ему лет? Вы знаете? Ему за тридцать, не правда ли? – сказал актер, подвергая сомнению зрелость артиста. – Я имею в виду, повзрослейте. Она беременна".

Звезда отметил, что желает лучшего Фокс и ее ребенку, а также для их совместных трех сыновей. "Очень жаль. У меня разбито сердце, потому что я знаю, что она была так взволнована, и дети так радуются жизни, изменениям и всему остальному", – сказал он.

Меган Фокс, как сообщается, опустошена после разрыва помолвки с Бейкером, ведь она объявила о беременности всего несколько недель назад. По словам инсайдеров, актриса чувствует себя "опустошенно и очень эмоционально". Напомним, во время путешествия в День Благодарения Меган Фокс нашла в телефоне Колсона сообщения, которые ее огорчили, и это заставило их прервать поездку. Подробности – читайте здесь.

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