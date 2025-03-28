Меган Фокс родила ребенка от бывшего жениха, которого подозревают в изменах: Machine Gun Kelly отреагировал на пополнение в семье

Американская актриса и модель Меган Фокс в четвертый раз стала мамой. 27 марта звезда родила дочь от своего бывшего жениха, поп-певца Machine Gun Kelly, которого подозревают в многочисленных изменах знаменитости.

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Радостной новостью новоиспеченный отец поделился на своей странице в Instagram. Артист обнародовал трогательную запись, где держит малыша за руку.

"Она наконец здесь! Наше маленькое небесное зернышко", – написал под видео исполнитель.

Напомним, что о предстоящем пополнении в семье Меган Фокс сообщила в ноябре прошлого года. Она вышла на связь в соцсетях, где обнародовала фото с уже заметным округлым животиком, а также снимок положительного теста на беременность. Под публикацией актриса оставила краткий комментарий: "Ничего на самом деле не потеряно. Добро пожаловать обратно". Такие слова знаменитость подобрала небезосновательно, ведь в конце 2023 года модель признавалась, что пережила выкидыш на 10 неделе беременности.

Уже через месяц после оглашения радостной новости 38-летняя Меган Фокс разорвала отношения с 34-летним женихом и отцом малыша Machine Gun Kelly. Как сообщал инсайдер, экс-пара проводила время в компании друг друга на День благодарения в Вейле (США), однако празднование завершилось расставанием. По словам источника, Меган Фокс взяла телефон своего избранника, где увидела "контент, который ее расстроил". Доподлинно неизвестно, что именно вызвало негативные эмоции у модели, однако она заставила певца собрать вещи и оставить ее саму.

Вскоре на разрыв пары отреагировал бывший муж Меган Фокс, голливудский актер Брайан Остин Грин. Звезда узнал о проблемах в личной жизни бывшей от журналистов и был искренне расстроен, когда услышал причину расставания.

"Сколько ему (Machine Gun Kelly. – Ред.) лет? Вы знаете? Ему за тридцать, не правда ли? Я имею в виду, повзрослей. Она беременна", – поделился мыслями актер, – "Очень жаль. У меня разбито сердце, потому что я знаю, что она была так взволнована, и дети так радуются жизни, переменам и всему остальному".

Стоит отметить, что в браке с Брайаном Остином Грином Меган Фокс родила троих детей: Ноа, Боди и Джорни.

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