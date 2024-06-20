Самая популярная полицейская Украины Людмила Милевич показала себя в милитаре-топе. Фото

Самая известная полицейская Украины Людмила Милевич опубликовала новое фото. На селфи темноволосая красавица, вероятно, позирует перед камерой за рулем автомобиля.

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Украинка была одета в милитари-топ на тонких бретелях. Принт представлял собой классический камуфляжный узор в зеленых оттенках. Снимком полицейская поделилась в Insta-stories.

Как известно, Людмила Милевич стала звездой сети в 2015 году. Многие пользователи назвали правоохранительницу "секс-символом", хотя сама красавица призналась – не воспринимает такой "ярлык" положительно. В феврале 2022 года, после полномасштабного вторжения России, полицейская вступила в ряды Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

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