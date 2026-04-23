'Самая красивая знаменитость в мире' появилась на красной дорожке в игривом платье со смелым декольте. Фото

Актриса Энн Хэтэуэй, которую журнал People назвал "самой красивой знаменитостью в мире" в 2026 году, появилась на красной дорожке лондонской премьеры фильма "Дьявол носит Prada 2" в облегающем платье с глубоким декольте. 43-летняя звезда выбрала элегантный, но необычный образ от Versace.

На красной дорожке актриса появилась в черном платье без бретелек и с имитацией воротника на декольте и пояснице.

Наряд имел корсетный лиф с вырезами и пуговицами на талии, глубокое декольте и высокий разрез, который добавлял образу выразительности. Длинная юбка в пол подчеркивала силуэт, а сдержанные аксессуары – серьги и кольца – дополнили образ без перегрузки деталями.

Хэтэуэй выбрала обувь в тон платью и сделала аккуратную прическу, собрав волосы в хвост. Макияж с розовыми оттенками завершил образ.

Актриса признавалась, что не ожидала получить звание "самой красивой знаменитости в мире". По ее словам, появление на обложке культового выпуска People стало для нее неожиданностью.

"Появиться на культовой обложке было тем, чего я никогда-никогда не ожидала. Но все в People сделали так, что я почувствовала себя очень счастливой. Это все еще немного нереально для меня. Я до сих пор пытаюсь это осознать и просто ожидаю, что люди будут меня дразнить по этому поводу!" – сказала она.

В то же время на протяжении карьеры Хэтэуэй остается одной из самых известных актрис Голливуда. В публичном пространстве неоднократно обращали внимание на то, что ее внешность за последние десятилетия изменилась минимально.

Сама актриса отмечала, что поддерживает форму благодаря регулярным тренировкам и уходу за кожей. Среди любимых процедур она называла скульптурирующий массаж лица.

