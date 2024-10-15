"Самая красивая фигура": звезда "Сватов" Анна Кошмал залюбовала фото с уже заметным животиком
Звезда сериалов "Сваты" и "Будиночок на щастя" Анна Кошмал поделилась в сети кадрами с фотосессии. Свой срок беременности она не разглашает, хотя поделилась с аудиторией своим новым статусом почти месяц назад. Но, несмотря на попытки держать личное за закрытой дверью, актриса не могла не поделиться новыми фото.
Они появились в ее Instagram. Анна Кошмал позировала в черном коротком платье в обтяжку, подчеркивающее ее округлый животик. Образ завершили высокие кожаные сапоги и несколько золотых аксессуаров.
"Новый аксессуар идеально подходит ко всему. P.S. Условно десятое сообщение, под которым меня снова начнут все поздравлять", – пошутила актриса.
В комментариях что знаменитости, что подписчики засыпали комплиментами и теми же поздравлениями, о которых уже писала Кошмал.
- "Как красииииво".
- "Ты думаешь утомительно "поздравлять"? Поздравляю".
- "Вот чтобы все беременные (и не беременные тоже) выглядели так! Идеально!"
- "Лучшая фигура в жизни".
- "В смысле беременна. Я сколько спала?"
- "А потом поздравлять еще начнут 1000 раз, когда родите. Очень красивая".
- "Какая красота невероятная".
- "Как же подходит ей беременность. Красотка".
О беременности Анна Кошмал объявила интересным способом. Она записала видео с занятий танцев, где в конце сняла оверсайз рубашку и показала округлый животик. Актриса также опубликовала загадочный пост, в котором написала, что теперь имеет определенную причину съесть двойную порцию пищи.
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