'Самая красивая фигура': звезда 'Сватов' Анна Кошмал залюбовала фото с уже заметным животиком

Звезда сериалов "Сваты" и "Будиночок на щастя" Анна Кошмал поделилась в сети кадрами с фотосессии. Свой срок беременности она не разглашает, хотя поделилась с аудиторией своим новым статусом почти месяц назад. Но, несмотря на попытки держать личное за закрытой дверью, актриса не могла не поделиться новыми фото.

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Они появились в ее Instagram. Анна Кошмал позировала в черном коротком платье в обтяжку, подчеркивающее ее округлый животик. Образ завершили высокие кожаные сапоги и несколько золотых аксессуаров.

"Новый аксессуар идеально подходит ко всему. P.S. Условно десятое сообщение, под которым меня снова начнут все поздравлять", – пошутила актриса.

В комментариях что знаменитости, что подписчики засыпали комплиментами и теми же поздравлениями, о которых уже писала Кошмал.

"Как красииииво".

"Ты думаешь утомительно "поздравлять"? Поздравляю".

"Вот чтобы все беременные (и не беременные тоже) выглядели так! Идеально!"

"Лучшая фигура в жизни".

"В смысле беременна. Я сколько спала?"

"А потом поздравлять еще начнут 1000 раз, когда родите. Очень красивая".

"Какая красота невероятная".

"Как же подходит ей беременность. Красотка".

О беременности Анна Кошмал объявила интересным способом. Она записала видео с занятий танцев, где в конце сняла оверсайз рубашку и показала округлый животик. Актриса также опубликовала загадочный пост, в котором написала, что теперь имеет определенную причину съесть двойную порцию пищи.

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