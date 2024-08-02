Monatik в третий раз станет отцом: певец показал беременную жену

Украинский певец Дмитрий Монатик в третий раз станет отцом. О пополнении в семье артист дал знать забавной фотосессией с женой, которая показала заметно округлившийся живот.

Видео дня

Ирина уже родила звезде двух сыновей – Платона и Даниила. Радостной новостью Монатик поделился в своем Instagram.

Влюбленные позировали, прикрывшись двумя газетами The RhythmLove. На прессе писало, что звезды ждут пополнения в семье, а также можно найти семейные фотографии Монатиков.

Как доказательство, Ирина обнажила немаленький живот, завязав рубашку под грудью. Влюбленные выглядели непринужденно, ведь выбрали джинсы и белый верх для памятной фотосессии.

Будущих многодетных родителей уже поздравили подписчики и звездные коллеги Монатика. Добрые слова оставила Джамала, Надя Дорофеева, Даша Астафьева, Таня Муиньо, Ирина Горовая, Ксения Мишина и другие.

Напомним, что Дмитрий Монатик не часто делится с подписчиками семейными новостями. О рождении сына в 2015 году фанаты артиста вообще узнали случайно, когда певица Юлия Санина в подборке родителей того года вспомнила Монатика.

Жену звезда тоже показывает не слишком часто, хотя ее личность уже не таинственная.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский ведущий Владимир Остапчук и его жена-бизнесвумен Екатерина Полтавская раскрыли некоторые подробности беременности, о которой сообщили недавно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!