Звезда 'Сватов' Кошмал беременна во второй раз: что известно о загадочном муже актрисы и как выглядит ее сын

Украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал сообщила о второй беременности от тайного возлюбленного, в браке с которым уже 7 лет. Она опубликовала в своих соцсетях загадочный пост, на котором написала, что теперь имеет определенную причину, чтобы съесть двойную порцию еды.

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В частности, знаменитость прикрепила к сообщению видео с занятия танцами, где в конце своего выступления сняла рубашку и показала округлый животик в облегающем белом боди. Чтобы подчеркнуть фигуру, она расстегнула верхнюю пуговицу джинсов.

"Теперь у меня есть отличная отмазка, чтобы съесть двойную порцию всего", – призналась актриса.

В ее соцсетях часто можно увидеть 6-летнего сына Мишу, а вот мужа – ни при каких обстоятельствах. Его личность уже 7 лет брака звезда тщательно скрывает, хотя редко показывает его присутствие в своей жизни, публикуя фото, на которых виднеется ладонь мужчины, спина или плечо.

Ранее Анна Кошмал рассказывала "ЖВЛ" причину такого решения. Оказывается, мужчина наотрез отказывается светиться в ее соцсетях и уговорить это сделать не удается.

"Мы когда-то пошутили: мы сфотографировались и наложили диснеевский фильтр. Это первая фотография, которую он мне позволил выложить. Я помню, был этот вечный вопрос – почему не показываете своего молодого человека? А он говорит, напиши "потому что не такой он уже и молодой", – объяснила Кошмал.

Единственное, что она о нем рассказывала, это то, что он до полномасштабного вторжения работал в киноиндустрии. Уже после начала войны Анна Кошмал с мужем создали собственный бренд натуральной косметики и стали бизнес-партнерами.

К слову, ранее знаменитость рассказывала, что испытывала симпатию к партнеру по танцевальной студии, а затем ее избранником стал оператор со съемочной площадки "Сватов". Украинские медиа также сообщали, что мужчину якобы зовут Иваном.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дмитрий Монатик в третий раз станет отцом. Певец показал забавную фотографию с беременной женой.

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