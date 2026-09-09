Голливудская звезда Сальма Хайек, которая после начала полномасштабного вторжения России выражала поддержку Украине, пригласила российского актера Юру Борисова на свой 60-летний юбилей. Знаменитость устроила громкую вечеринку в Риме (Италия), где собралась целая компания знаменитостей.

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Россиянин даже успел запечатлеться в объятиях с падчерицей именинницы Матильдой Пино. В российских пабликах от появления актера на мероприятии буквально пришли в экстаз. Юбилей Сальмы Хайек отметила на роскошной Вилле Медичи – дворце XVI века в Риме.

Среди гостей были Анджелина Джоли, режиссер Тайка Вайтити с женой, певицей Ритой Орой, а также супруг актрисы – французский миллиардер Франсуа-Анри Пино – и его дети от первого брака.

Празднование не обошлось без мексиканской традиции под названием "Мордида". По обычаю именинник должен откусить первый кусок торта, не пользуясь руками. Сальма Хайек попыталась выполнить задание, а помогала ей дочь Валентина.

Впрочем, для российской аудитории главным событием вечера стала вовсе не именинница. На празднике заметили Юру Борисова – российского актера, получившего мировое признание после роли в фильме "Анора".

Борисов также попал на фото Матильды Пино. На опубликованном ею снимке актер обнимает девушку и позирует вместе с ней перед камерой. Борисов был в белой рубашке с расстегнутым воротником, а Матильда – в черном топе, свитере и брюках.

Именно этот снимок не на шутку взбудоражил российские паблики. Там с восторгом обсуждают тот факт, что "их Юрочка" оказался среди голливудских звезд и, судя по фото, не просто отсиживался где-то в углу.

"Наш Юрочка Борисов побывал на вечеринке в честь 60-летия Сальмы Хайек в Риме. Там были все звезды, включая Джоли", – пишут россияне.

Не обошлось и без особого внимания к Матильде Пино. Там заявили: "Подкатывает к нашему красавцу свою Матильду", намекая на возможную симпатию, а то и отношения между молодыми людьми. Никаких подтверждений романтических отношений Борисова и Пино, конечно, нет.

Другие российские комментаторы вообще представили появление актера на частной вечеринке как чуть ли не национальное достижение.

"Кажется, даже потенциальный "Оскар" Юры Борисова не вызвал такого ажиотажа, как тот факт, что актер вчера отрывался на дне рождения Сальмы Хайек. Это же максимально по-русски: одно дело – посидеть на приеме, и совсем другое, когда ты уже зависаешь на пьянке. Приняли, значит, нашего слоняру!" – говорится в одном из российских пабликов.

Матильда Пино – французская модель и профессиональная наездница. Ее отец Франсуа-Анри Пино – супруг Сальмы Хайек и возглавляет люксембургскую корпорацию Kering, которой принадлежат многочисленные люксовые бренды, в частности Gucci, Balenciaga и Saint Laurent. Таким образом, девушка является наследницей многомиллиардной бизнес-империи.

В то же время присутствие Борисова на юбилее Гаек является неожиданным, учитывая то, как сама актриса вела себя после начала полномасштабной войны России против Украины.

В марте 2022 года Сальма Гаек присоединилась к акции в поддержку Украины на Парижской неделе моды. Тогда креативный директор Balenciaga Демна посвятил показ украинцам, а гостям раздали футболки синего и желтого цветов. Гаек надела такую футболку вместе с другими знаменитостями.

Ранее OBOZ.UA писал, что Сальма Хайек в купальнике поразила сеть своим молодым видом.

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