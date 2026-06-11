S.V.E.T. Festival в Киеве собрал 400 тысяч гривен на благотворительность и объединил тысячи фанатов электронной музыки

30–31 мая на Арт-заводе Платформа состоялся S.V.E.T. Festival – масштабное событие, которое соединило электронную музыку, современные технологии и благотворительную миссию. В течение двух дней фестиваль посетили тысячи гостей, а благодаря совместным усилиям организаторов, артистов и посетителей удалось собрать 400 000 гривен на благотворительные нужды.

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S.V.E.T. Festival стал одним из самых ярких музыкальных проектов сезона, превратив территорию Арт-завода Платформа в футуристическое постэлектрическое пространство с масштабными световыми инсталляциями, 4D-визуальными эффектами и одним из крупнейших фестивальных экранов в Украине размером 24×12 метров.

Особое место в концепции фестиваля заняла благотворительная составляющая. К сбору средств присоединились как украинские, так и международные артисты, которые передали эксклюзивные лоты для благотворительных инициатив. Результатом стало собранных 400 тысяч гривен, что в очередной раз подтвердило: музыка и культура могут быть мощным инструментом поддержки и объединения людей.

На сцене фестиваля выступили мировые и украинские артисты, среди которых Zamna Soundsystem, 8Kays, Kostyn, Cherry, R.A.N, Markus Klee, Armina, Runov, Lola Kimchi, Cuprite, Desire и другие представители современной электронной сцены.

Кроме музыкальной программы, гости имели возможность посетить главную сцену и сцену от Red Bull, интерактивные фотозоны, масштабные арт-инсталляции, фудкорты и специальные VIP-пространства.