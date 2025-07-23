С Onlyfans покончено: Мария Ковальчук раскрыла, чем планирует заниматься после жестокой расправы в Дубае

После громкого скандала в Дубае, где украинская модель Мария Ковальчук стала жертвой жестокого обращения и, вероятно, попала в ситуацию, связанную с торговлей людьми, девушка решила кардинально изменить свою жизнь. Более двух месяцев она провела под надзором полиции без права покинуть страну, без документов и с тяжелыми эмоциональными последствиями. О событиях, которые происходили в тот период, до сих пор ведется следствие, а сама Мария пытается восстановить себя после пережитого шока.

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В интервью россиянке Ксении Собчак Ковальчук впервые откровенно рассказала, как на самом деле жила до инцидента, почему соглашалась на частные БДСМ-съемки, как зарабатывала на OnlyFans и почему окончательно решила покончить с этим видом деятельности. Девушка заявила: она больше не вернется к прошлому и стремится начать новую страницу жизни – без сексуального контента, в новой стране, с образованием, хобби и реальным саморазвитием.

"Для меня Дубай и эта история закрыта. Я больше не хотела бы там оказаться. Было оттуда очень сложно выбраться, и нет никакого желания оказаться там снова. Нас не выпускала полиция. У меня забрали паспорт. И все это время мы были в больнице", – рассказала девушка.

Отвечая на прямой вопрос Собчак, вернется ли она на OnlyFans после выздоровления и нормализации жизни, Ковальчук заявила четко: нет. По ее словам, она стремится остаться в Норвегии, где сейчас находится, получить высшее образование, выучить язык и развиваться в творческой сфере. Среди идей – стать дизайнером, заниматься ручной работой, в частности изготовлением свечей, а также освоить профессию мастера маникюра.

Ее мать, которая также дала комментарий в этом же интервью, поддерживает выбор дочери:

"Она уже сама все поняла, она сама все поставила на свои места, она сама делает свой выбор и понимает, каким путем будет дальше шагать. И мы просто переживем этот момент и будем идти дальше", – сказала мама Марии.

Отдельное внимание в разговоре уделили БДСМ-видео, которые распространялись в марте – именно во время скандала, когда девушку не выпускали из Эмиратов. На вопрос об этих жестких сценах Мария ответила откровенно. Она подтвердила, что действительно участвовала в частных съемках с элементами БДСМ, однако такие проекты были редкими и выполнялись за гонорар.

"Мне за это платили. Меня устраивали съемки такого характера. Наверное, нравилось, что я могу зарабатывать на этом. Но у меня съемки такого характера были редкими. То есть это буквально два видео таких.

Ковальчук также добавила, что практиковала шибари – японское искусство эротического связывания – на отдельных мероприятиях. По ее словам, она самостоятельно училась завязывать узлы и не видела в этом ничего чрезмерно жестокого.

"У меня была такая практика. Сама училась просто завязывать узелки на ногах. То есть ничего такого жестокого там не было", – отметила модель.

Жизнь Марии до скандала была неразрывно связана с платформой OnlyFans, где она публиковала откровенный контент и имела широкую аудиторию. Она призналась, что получала предложения встреч от мужчин в соцсетях, но всегда относилась к этому с осторожностью.

"Такое бывало, но встречаться с кем попало из соцсетей – это такой себе вариант", – сказала она.

Ранее OBOZ.UA писал, что в этом же интервью мать модели фактически оправдала россиян. Женщина заявила, что была поражена тем, что нападавшими оказались не арабы, а славяне – россиянин и белорус. В частности, Анна Ковальчук назвала войну России против Украины "политической" и согласилась с тезисами Ксении Собчак, которая продвигала идею "близости русских и украинцев". По словам женщины, она "спокойно относится" к россиянам, и не осуждает своих знакомых, которые уехали в РФ.

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