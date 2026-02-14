Дождь, снег, гололедица: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды. Карта

В Украине 15-16 февраля ожидается резкое ухудшение погодных условий из-за активных атмосферных процессов. Значительные осадки, порывистый ветер и туманы могут осложнить работу транспорта и критической инфраструктуры.

Видео дня

В ряде регионов объявлен І уровень опасности (желтый). Об этом сообщили Украинский гидрометеорологический центр и ГСЧС Украины.

По прогнозам синоптиков, днем 15 февраля в западных и северных областях пройдет мокрый снег, ожидается налипание осадков и гололедица на дорогах. В Черкасской и Полтавской областях будет преобладать дождь с мокрым снегом. На юге и юго-западе ночью и утром возможны туманы, а в Карпатах и южных регионах – порывы ветра до 15-20 м/с.

В ночь на 16 февраля сложные погодные условия сохранятся в северных областях: в Киевской, Черниговской и Сумской прогнозируют значительный снег, в Сумской области – с дождем. В центральных и восточных регионах, в частности в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях, ожидаются интенсивные осадки преимущественно в виде дождя.

Синоптики предупреждают, что такая погода может привести к перебоям в работе энергетических и коммунальных предприятий, а также к осложнению движения автомобильного транспорта, особенно на междугородних маршрутах и горных перевалах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киевской области в воскресенье, 15 февраля, синоптики прогнозируют значительный снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха в регионе максимально опустится до -6°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!