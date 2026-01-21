'Люди в основном глупые и инфантильные'. Невеста Дмитрия Кулебы высказалась о женщинах, которые покупают курсы по соблазнению богачей

Невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, издательница Светлана Павелецкая, поделилась собственной точкой зрения относительно популярности "инфомошеннических" курсов, где женщин учат, как выйти замуж за успешных и статусных мужчин. По мнению бизнесвумен, такой феномен в украинском обществе обусловлен нежеланием брать на себя ответственность за собственную судьбу.

Это утверждение прозвучало в интервью журналистке Эмме Антонюк. Медийщица рассказала, что во время собственного исследования инфомошеннического рынка обратила внимание: запросы о браке с богатыми мужчинами значительно популярнее, чем темы самореализации или финансовой независимости, более того, даже советы по похудению ищут реже. По ее словам, большинство таких курсов наполнены банальными советами и сексистской псевдопсихологией, однако стабильный спрос свидетельствует о более глубокой общественной проблеме.

Комментируя причины популярности подобных продуктов, Павелецкая заявила: "Потому что люди в основном глупые, инфантильные, и им хочется на кого-то переложить ответственность за свою жизнь".

Она пояснила, что многим значительно легче искать "короткий путь" к финансовой стабильности через партнера, чем строить собственную карьеру и нести полную ответственность за себя.

Павелецкая отметила, что ее собственные отношения с Дмитрием Кулебой не имеют ничего общего с подобными схемами. По ее словам, они знакомы еще с 2004 года, а романтические отношения начались уже в зрелом возрасте, когда оба имели жизненный опыт, детей и четкое понимание собственных ценностей. Она подчеркнула, что статус и политическая карьера Кулебы не играли для нее определяющей роли.

"На самом деле, мы с Дмитрием знакомы с 2004 года, когда он был на последнем курсе, а я на предпоследнем курсе в институте. И, когда мы начали встречаться, он уже был в политике. То есть впервые у нас была искра, когда нам было 18-20 лет. Через 20 лет, когда мы встретились, мне было безразлично на самом деле, кто он. Можно найти кого угодно, если иметь стратегию и решить, что нужен мужчина-миллионер или политик, или поп-звезда, или инженер, или водитель такси, неважно. Ты понимаешь, где эти люди есть, что им интересно, и как-то туда идешь. У нас с Дмитрием совершенно другая история", – поделилась Павелецкая.

Невеста экс-министра также обратила внимание на общественное восприятие их помолвки. По ее словам, в комментариях часто звучит тезис, что "повезло именно ей", тогда как вклад мужа в отношения остается недооцененным. Павелецкая связывает это с глубоко укоренившимися представлениями, по которым мужчина "выбирает", а женщина должна быть избранной и находиться под финансовой защитой.

"Многие женщины боятся остаться сами, потому что не уверены, что смогут финансово потянуть свою жизнь. И здесь другой стереотип, что мужчина выступает обязательным гарантом финансовой стабильности", – добавила бизнесвумен.

