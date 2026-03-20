С 86-летним Чаком Норрисом случилось несчастье на Гавайях: актера госпитализировали

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис неожиданно попал в больницу. Находясь на острове Кауаи, что на Гавайях, 86-летняя звезда активно проводил время, однако произошла "неотложная медицинская ситуация", из-за которой его пришлось срочно госпитализировать.

О несчастье со знаменитостью сообщили источники, знакомые с ситуацией, таблоиду TMZ. Сейчас никаких подробностей о причинах его госпитализации не разглашают.

Как сообщил друг Чака Норриса, незадолго до инцидента он общался с ним по телефону. Звезда боевиков находился в хорошем настроении и даже продолжал активно тренироваться. Однако незадолго после этого разговора актеру срочно понадобилась медицинская помощь. Сейчас он находится в больнице, но не теряет позитивного настроения.

Несчастье с Чаком Норрисом произошло чуть больше чем через неделю после того, как он отпраздновал 86-й день рождения. В честь своего праздника звезда боевиков поделился с фанатами роликом, где ярко продемонстрировал: несмотря на почтенный возраст, остается очень активным. Он показал, как отрабатывает удары с тренером, а в подписи к видео шутливо отметил, что не стареет, а "просто поднимается на новый уровень".

В свое время Норрис отошел от активных съемок в фильмах, ведь решил сосредоточиться на поддержке семьи, в частности, жены Джины О'Келли, которая имела серьезные проблемы со здоровьем. В 2017-м пара подала иск против фармацевтических компаний, где заявила, что после введения контрастного вещества во время МРТ у любимой актера возникли физические и когнитивные осложнения. Однако звезда продолжает заниматься бизнесом и благотворительностью.

