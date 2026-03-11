Живет на полную и не стареет: как выглядит 86-летний Чак Норрис на пенсии и что известно о его большой семье

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис отпраздновал свой 86-й день рождения и показал, что не планирует замедлять темп жизни. Несмотря на почтенный возраст, звезда боевиков остается активным, продолжает тренироваться и делится моментами из своей жизни в соцсетях.

В день рождения актер опубликовал в Instagram видео, на котором тренируется на природе и отрабатывает удары. В подписи он шутливо отметил, что не стареет, а "просто поднимается на новый уровень", и поблагодарил поклонников за многолетнюю поддержку.

Сегодня Норрис живет на ранчо в Техасе, США, вместе с женой, бывшей моделью Джиной О'Келли. Супруги живут недалеко от города Навасота возле Хьюстона. Там также находится созданная актером некоммерческая организация, которая обучает школьников каратэ.

Актер значительно сократил кинокарьеру еще в 2000-х годах. Он дебютировал на экране в конце 1960-х и получил известность благодаря боевикам, а особенно сериалу "Уокер, техасский рейнджер", который выходил в 1990-х. Однако полностью покидать кино Норрис не планирует: в 2012 году он снялся в ленте "Неудержимые 2", а в 2024-м сыграл роль в научно-фантастическом боевике "Агент разведки".

В свое время актер отошел от активных съемок из-за проблем со здоровьем жены. В 2017 году супруги подали иск против фармацевтических компаний, заявив, что после введения контрастного вещества во время МРТ у О'Келли возникли серьезные физические и когнитивные осложнения. Сам Норрис тогда заявлял, что решил сосредоточиться на поддержке семьи.

Несмотря на это, актер остается активным в бизнесе и благотворительности. Вместе с женой он руководит компанией по производству бутилированной воды и продолжает развивать образовательные программы через Kickstart Kids.

Что касается личной жизни, Норрис женат на Джине О'Келли с 1998 года. У пары есть близнецы – сын Дакота и дочь Данили, которые родились в 2001 году. До этого актер более 30 лет был женат на своей школьной возлюбленной Диане Холечек. В этом браке родились двое сыновей – Майк и Эрик.

Кроме того, Норрис имеет еще одну дочь – Дину, которая появилась на свет вне брака во время его службы в ВВС США. О ее существовании актер публично рассказал лишь в 2004 году в своих мемуарах Against All Odds: My Story.

