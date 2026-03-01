Руслана зажгла сцену Нацотбора на Евровидение в Германии с легендарной песней. Видео

Украинская певица, победительница Евровидения 2004 Руслана Лыжичко выступила в интервал-акте немецкого Нацотбора, который состоялся 28 февраля. Певица зажгла сцену с хитом шведской группы ABBA, которых считают едва ли не самыми известными триумфаторами песенного конкурса.

Артистка исполнила трек Waterloo, с которым ABBA победа на Евровидении в 1974 году и принесла победу Швеции. Видео ее выступления можно посмотреть на сайте ARD1 вместе со всей трансляцией Нацотбора.

Даже исполняя легендарный хит группы, известной своими яркими образами, Руслана не изменила собственному стилю. Она вышла на сцену в кожаном костюме и показала свои длинные роскошные волосы.

Участие Русланы в немецком Нацотборе не ограничилось только выступлением. Организаторы привлекли ее в состав международного профессионального жюри. Германия пригласила 20 экспертов из разных европейских стран для оценки конкурсантов. Украинская артистка оценивала вокальные данные, сценическую постановку и потенциал номеров для большой европейской аудитории.

"Я очень рада присоединиться к немецкой семье Евровидения. Я ищу огня в глазах, аутентичности и энергии, которые могут захватить Европу. Германия имеет огромный потенциал, и я здесь, чтобы помочь им найти свой следующий бриллиант", – цитировало Euromix комментарий певицы.

Конкурс проходил в два этапа. Сначала международное жюри определило финалистов, а уже во втором раунде решение принимали зрители путем голосования. По итогам финала победу одержала Сара Энгельс с песней Fire. Именно она представит Германию на Евровидении 2026 в Вене, Австрия.

Для певицы это очередной этап в карьере, начавшейся еще в 2011 году после участия в шоу Deutschland sucht den Superstar ("Германия ищет суперзвезду"). Впоследствии она неоднократно появлялась в телевизионных проектах, среди которых Let's Dance, The Masked Singer и другие развлекательные форматы.

Как сообщал OBOZ.UA, Руслана Лыжичко встряла в скандал на украинском Нацотборе на Евровидение 2026 из-за агитации. Она в прямом эфире призвала зрителей поддержать певицу LELÉKA, которая впоследствии действительно стала победительницей. В сети возникли сомнения, имеет ли право член жюри открыто агитировать за конкретного финалиста. Тогда "Суспільне" решило расставить все точки над і.

