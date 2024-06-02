Руслана раскрыла секрет своего идеального голоса в песне 'Буйна': нужна 'свежесть металла в воздухе'

Легендарная певица и победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко рассказала неожиданный секрет, как ей удается идеально спеть песню "Буйна", которая является отсылкой к знаменитым "Диким танцям". Оказалось, что артистка обливается холодной водой, чтобы обладать чистым разумом и уравновесить дыхание.

Этот способ она называет "свежестью металла в воздухе". Артистка объясняет в Instagram, что сама песня "Буйна" была написана, чтобы использовать этот метод, ведь требует равного дыхания и полных легких воздуха.

"На самом деле, к этой песне надо подготовиться. Эта песня была написана для того, чтобы иметь очень много кислорода внутри. Вы ее просто так не споете, – отметила она и добавила: – Мы очень мало дышим настоящим чистым воздухом. Когда вы поднимаетесь в горы, что вы говорите? Какой здесь свежий воздух? Свежесть, мне кажется, это признак, в том числе, и металла".

Именно поэтому "Буйна" ассоциируется с холодным металлом, а создание этого эффекта в воображении будет делать человека "более железным, более выносливым", считает Руслана: "Я для того, чтобы допеть всю песню до конца, должна облиться ледяной водой".

Впоследствии она спела восемь строк своей песни, чтобы доказать эффективность метода. "Я взяла дыхание всего 4 раза за весь этот фрагмент", – отметила она.

Напомним, Руслана выпустила "Буйну" по случаю своего 51-летия. Клип она сняла в домашней студии, которую артистка назвала металлической комнатой. Что интересно, даже в видеоряде певица под конец трека облилась целым ведром воды, и исходя из выше указанного, похоже, ледяной.

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